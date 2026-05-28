Steam Deck OLED : Valve augmente fortement ses prix en Europe, encore pire au Canada

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de PC portables de jeu : Valve a remis en vente le Steam Deck OLED après plusieurs mois de rupture de stock, mais avec une hausse de prix spectaculaire. Certains tarifs ont presque doublé, notamment au Canada.

Nouveaux tarifs de la Steam Deck OLED

Selon le blog officiel, voici les nouveaux tarifs.



Au Canada :

Steam Deck OLED 512 Go → 1 129 $ CAD (au lieu de 689 $, +64 %)

Steam Deck OLED 1 To → 1 349 $ CAD (au lieu de 819 $, +65 %)

En France / Europe :

Modèle 512 Go → 779 € (au lieu de 569 €)

Modèle 1 To → 919 € (au lieu de 679 €)

Valve explique cette augmentation par la flambée des coûts des composants (mémoire flash et RAM), due notamment à la très forte demande des centres de données IA dans le monde entier. Pourtant, le matériel reste identiqueImportant : la console elle-même n’a pas changé. Il s’agit du même modèle OLED sorti fin 2023, avec son excellent écran, son autonomie améliorée et SteamOS. Seuls les prix ont pris un sacré coup de chaud.

Cette hausse touche aussi les États-Unis (+44 % à +46 %), mais c’est au Canada que l’augmentation est la plus brutale.

Contexte : une pénurie qui touche tout le secteur

Valve n’est pas la seule touchée. Sony a déjà augmenté les prix de la PS5 et PS5 Pro en avril, et Nintendo vient d'en faire de même avec la Switch 2. La demande insatiable en mémoire vive et stockage pour l’IA pénalise lourdement le marché du jeu vidéo.

Que faire si vous voulez un Steam Deck OLED ?

Les modèles reconditionnés LCD restent disponibles à leur prix d’origine (mais en quantité très limitée).

Les concurrents comme l’Asus ROG Ally X ou le Lenovo Legion Go sont aussi impactés par la même crise des composants.

Verdict iPhoneSoft

À près de 800-900 €, la Steam Deck OLED perd une grande partie de son attractivité « rapport qualité/prix ». Elle reste une excellente machine, mais devient un produit haut de gamme, presque dans la catégorie des consoles premium comme la PS5 Pro. Vous comptiez acheter un Steam Deck OLED ? Toujours intéressé à ces nouveaux tarifs ou vous allez vous tourner vers un autre modèle ?

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