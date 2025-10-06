Dawncaster : un excellent jeu de construction de deck typé RPG

Sorti en 2021, Dawncaster n'a eu de cesse de s'améliorer. Au point d'en devenir un incontournable du genre.



Au fil du temps, Wanderlost Interactive a enrichi Dawncaster d’une multitude de nouvelles cartes, renforçant l’expérience déjà captivante de ce jeu de construction de deck roguelike qui impose beaucoup de contraintes, mais aussi d’opportunités. Voyons s'il est fait pour vous avec notre test.

Les graphismes de Dawncaster

Premier point évident, Dawncaster est un régal visuel, avec ses illustrations peintes à la main et ses designs de personnages saisissants qui capturent parfaitement l’esthétique sombre et fantastique du jeu. Bien que vous ne puissiez pas personnaliser l’apparence de votre personnage, les portraits des six classes — Arcaniste, Chasseur, Chevalier, Voleur, Chercheur et Guerrier — sont si magnifiquement réalisés qu'il est difficile de faire son choix.



En combat, les ennemis prennent vie avec des animations dynamiques dans une interface en mode portrait élégante. Faire glisser les cartes pour les jouer est intuitif, et les cartes elles-mêmes arborent des designs magnifiques avec des descriptions claires et épurées (mais en anglais). Une fonctionnalité remarquable est la possibilité de maintenir une carte ou un effet de statut pour obtenir une explication instantanée des termes clés — une rareté dans les jeux de construction de deck roguelike qui laissent souvent les joueurs dans le flou. Ce design soigné rend Dawncaster particulièrement accessible, même pour les novices. Sauf pour les anglophobes.

Le gameplay de Dawncaster

Au cœur de Dawncaster, on retrouve la formule classique des jeux de construction de deck roguelike : commencer avec un deck de base, faire des rencontres aléatoires, vaincre des ennemis et construire son deck jusqu’à ce que vous succombiez et deviez recommencer.



Les événements générés procéduralement, allant des coffres maudits aux campements de repos, rendent chaque partie imprévisible, la chance jouant un rôle clé dans les cartes obtenues.

Plongez dans un monde de stratégie et de magie avec Dawncaster, l'expérience ultime de construction de deck avec plus de 900 superbes cartes illustrées à la main. Deviendrez-vous un voleur dansant dans l'ombre, un guerrier indomptable, un mystérieux chercheur, ou traçerez-vous votre propre chemin ? Percez les sombres secrets d'Aethos dans ce chef-d'œuvre tactique qui révolutionne les jeux de cartes sur mobile.

Ce qui distingue Dawncaster est son système de cartes flexible. Les cartes ne sont pas exclusivement liées à la classe choisie, ce qui permet de mélanger les capacités d’autres classes pour des possibilités stratégiques plus profondes. Des capacités d’armes spéciales, activées après un temps de recharge, ajoutent une couche tactique supplémentaire. Les rencontres avec des PNJ comme les marchands ou les collectionneurs de cartes pimentent également les parties, bien que leur apparition soit soumise au hasard, garantissant qu’aucune partie ne se ressemble.

Pour autant, le jeu n’est pas parfait. Avec plusieurs extensions de cartes (gratuites, les DLC proposant de nouveaux ennemis et zones), utiliser toutes les extensions en même temps peut diluer les synergies, rendant la construction de deck moins satisfaisante. Mieux vaut parfois se limiter à une ou deux extensions par partie. De plus, l’abondance de mots-clés peut être écrasante, bien que les explications claires en jeu et la possibilité de limiter les extensions atténuent ce problème.

Les atouts de Dawncaster

Dawncaster n'est pas loin du chef-d’œuvre mobile, du moins dans sa catégorie. Son orientation portrait, la possibilité de jouer hors ligne et sa fonction de sauvegarde automatique en font un jeu idéal pour les amateurs sur iPhone et Android. La rejouabilité est immense, chaque classe offrant une multitude de possibilités stratégiques, encore enrichies par les DLC optionnels. Les éclats de destin, gagnés à chaque nouvelle partie, débloquent des avantages comme de l’or bonus ou des points de vie supplémentaires, ajoutant une sensation de progression.



Le récit est un autre point fort, avec des dialogues bien écrits et une intrigue captivante autour de la disparition du Dawnbringer et des antagonistes fascinants rencontrés en chemin. Vous découvrirez les qualités de Dawncaster au fil de l'eau, le titre m'ayant encore surpris après plusieurs semaines d'effort.



Si vous cherchez un jeu de construction de deck soigné et captivant pour y consacrer des heures, Dawncaster mérite amplement sa place sur votre écran d'accueil. Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger Dawncaster: Deckbuilding RPG à 5,99 €