Un développeur installe et fait tourner Mac OS X sur une Nintendo Wii

Parfois, une idée reste coincée dans un coin de la tête jusqu’à ce qu’on la réalise pour de bon. C’est exactement ce qu’a vécu Bryan Keller, qui est parvenu à faire tourner Mac OS X 10.0 Cheetah sur une Nintendo Wii. Totalement inutile… mais franchement élégant.

Mac OS X tourne sur une Nintendo Wii, et c’est improbable

Il y a des projets qu’on qualifie d’inutiles mais indispensables. Faire tourner Mac OS X sur une Nintendo Wii en fait partie. Un développeur vient de réussir ce que beaucoup estimaient impossible : porter Mac OS X 10.0 Cheetah, la toute première version du système d’Apple, sur la console de salon de Nintendo sortie en 2006. Le résultat est bluffant, et le chemin pour y arriver est une leçon d’ingénierie bas niveau.



Tout commence par une question de compatibilité matérielle. La Wii embarque un processeur PowerPC 750CL, cousin direct du PowerPC 750CXe présent dans les iMac et iBook G3 de l’époque. Ce lien de parenté rapprochée constituait la porte d’entrée. La console dispose de 88 Mo de RAM au total, répartis entre deux types de mémoire, ce qui reste en dessous des 128 Mo recommandés par Cheetah, mais suffisant pour démarrer le système.



Le développeur a dû construire un chargeur de démarrage entièrement sur mesure, baptisé wiiMac, capable de préparer le terrain pour le noyau XNU d’Apple. L’objectif était de charger le noyau depuis une carte SD, de lui transmettre un arbre de périphériques décrivant le matériel de la console, puis de lui céder le contrôle. Une fois XNU lancé, tout le travail restant relevait du patch noyau et de l’écriture de pilotes.

Les obstacles techniques ont été nombreux. La gestion mémoire de la Wii ne correspondait pas aux attentes d’Apple, il a fallu modifier le noyau pour adapter la configuration des zones mémoire. L’encodage vidéo de la console, basé sur le format YUV propre à la sortie TV analogique, était incompatible avec le modèle RGB attendu par Mac OS X. La solution : maintenir deux tampons d’affichage en parallèle, l’un en RGB pour le système, l’autre en YUV pour l’écran, avec conversion soixante fois par seconde.



Le support USB a posé les défis les plus épineux. Le code source de la pile USB de Mac OS X Cheetah n’ayant jamais été publié par Apple, le développeur a dû récupérer une ancienne archive CVS via IRC pour la compiler et l’adapter à l’architecture particulière de la Wii. Après des semaines de débogage, y compris dans des avions et des trains, Mac OS X s’est finalement affiché en couleurs correctes sur un téléviseur branché à la Wii, clavier et souris USB fonctionnels.



Un projet démarré en 2013 dans un coin de la tête, finalement concrétisé en 2026. Les sources sont disponibles sur GitHub pour qui voudrait tenter l’aventure.



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