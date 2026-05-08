Nintendo augmente le prix de la Switch 2 en France

Malheureusement, Nintendo suit lui aussi la tendance à la hausse des prix pour sa console. Dès la rentrée, il faudra débourser 30 € de plus pour s’offrir le dernier modèle de la marque.

Nintendo augmente le prix de la Switch 2 de 30€ en France

Mauvaise nouvelle pour les joueurs européens : Nintendo vient d’officialiser une hausse des prix de la Nintendo Switch 2 sur le Vieux Continent. La console, déjà positionnée sur un segment premium, verra son tarif grimper encore d’ici la rentrée.



Le constructeur japonais annonce que le prix de la Switch 2 passera de 469,99 euros à 499,99 euros en Europe, taxes comprises. La hausse sera effective à partir du 1er septembre 2026, laissant quelques semaines aux acheteurs encore hésitants pour se décider avant le couperet.



Nintendo invoque des conditions de marché en évolution, avec des impacts jugés durables sur le moyen et long terme. Une formulation diplomatique pour évoquer ce que tout le monde sait : la pression des taux de change, des coûts de fabrication en hausse et des chaînes d’approvisionnement toujours sous tension depuis la pandémie. Aux États-Unis, la Switch 2 passera quant à elle de 449,99 dollars à 499,99 dollars. Le Japon n’est pas épargné non plus, avec une révision tarifaire également prévue sur les modèles Nintendo Switch classiques.

Cette annonce ne surprend guère, tant elle s’inscrit dans une tendance lourde qui caractérise l’industrie du jeu vidéo depuis plusieurs années. La PlayStation 5 a encore augmenté de prix récemment et Microsoft avait fait de même avec la Xbox malgré qu'elle soit déjà peu attractive. L’époque où une console baissait naturellement de prix au fil des mois pour toucher un public plus large semble révolue. Désormais, c’est l’inverse : les constructeurs ajustent à la hausse, invoquant des facteurs macroéconomiques qui, il faut bien l’admettre, ne sont pas entièrement de leur fait.



À 499,99 euros, la Switch 2 s’aligne sur le prix d’entrée d’une PlayStation 5 ou d’une Xbox Series X. Pour une console hybride portative, le positionnement est audacieux, et Nintendo prend le pari que l’attrait de ses licences exclusives suffira à maintenir la demande. Les semaines à venir diront si les consommateurs français absorbent cette nouvelle augmentation ou si elle refroidit les intentions d’achat pour les fêtes de fin d’année.



