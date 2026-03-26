Nintendo baisse le prix des jeux numériques Switch 2

Bonne nouvelle pour les joueurs ! Nintendo vient d’annoncer une baisse de prix sur ses jeux first-party en version numérique sur Nintendo Switch 2. Voilà qui résonne avec la récente coupe dans la production de la console, en difficulté sur ce premier trimestre.

Premier jeu concerné : Yoshi and the Mysterious Book

À partir du mois de mai 2026, les nouveaux jeux exclusifs publiés par Nintendo seront vendus moins cher en téléchargement que leur version physique.



Le premier titre à bénéficier de cette nouvelle politique est Yoshi and the Mysterious Book, dont la sortie est prévue le 21 mai 2026.

Prix numérique (eShop) : 59,99 €

Prix version physique : 69,99 €

C’est la première fois que Nintendo applique officiellement un écart de prix entre les deux formats sur Switch 2.

Une stratégie pour réduire les coûts

Nintendo explique que cette différence de prix « reflète simplement les coûts différents liés à la production et à la distribution de chaque format ». Les cartouches physiques entraînent en effet des frais de fabrication, d’emballage et de logistique, contrairement aux versions numériques. Dingue de ne s'en rendre compte que maintenant (en vrai, on se doute qu'il s'agissait de maximiser les profits, jusqu'au ras-le-bol des joueurs).



Cette décision intervient quelques jours seulement après l’annonce de la réduction de 30 % de la production de consoles Switch 2 (de 6 à 4 millions d’unités ce trimestre), due à des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis.



Un coup dur pour les collectionneurs physiques ? Jusqu’à présent, Nintendo maintenait les mêmes prix entre physique et numérique, même sur les jeux à 69,99 € comme Mario Kart World ou Pokémon Pokopia. Cette nouvelle politique marque un tournant.



Les collectionneurs risquent d’être déçus : les boîtes physiques contiendront de plus en plus souvent une simple carte de téléchargement plutôt que la cartouche complète. Cependant, Nintendo reste l’un des derniers grands éditeurs à soutenir fortement les ventes physiques en magasin



Les jeux first-party Nintendo sont très rarement soldés. Cette baisse de prix sur les versions numériques (environ 10 € de moins) représente donc une belle opportunité d’économiser sur les gros titres au lancement.



Nintendo précise que les revendeurs (Walmart, Best Buy, Amazon, Fnac, Micromania, etc.) restent libres de fixer leurs propres prix pour les versions physiques.