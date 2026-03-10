Fortnite augmente le prix des V-Bucks pour “payer les factures”

Fortnite va bientôt coûter plus cher aux joueurs. Epic Games a annoncé une baisse du nombre de V-Bucks obtenus pour le même prix, une décision assumée par le studio qui explique vouloir faire face à la hausse des coûts d’exploitation du jeu.

La banane ! Et on parle pas de sourire

Epic Games a annoncé ce 10 mars une hausse significative du coût effectif des V-Bucks dans Fortnite, avec une entrée en vigueur le 19 mars, coïncidant avec le lancement du Chapitre 7 Saison 2. Le message du studio est inhabituellement direct : “Le coût de fonctionnement de Fortnite a beaucoup augmenté et nous relevons les prix pour aider à payer les factures.”



Concrètement, les prix en euros restent inchangés, mais les joueurs reçoivent moins de V-Bucks pour le même montant dépensé. Le pack à 8,99 euros passe de 1 000 à 800 V-Bucks, celui à 22,99 euros de 2 800 à 2 400, le pack à 36,99 euros de 5 000 à 4 500, et le grand pack à 89,99 euros de 13 500 à 12 500. En termes de dévaluation réelle, la perte de valeur atteint entre 7 % et 25 % selon les packs.

Les abonnés Fortnite Crew ne sont pas épargnés : leur allocation mensuelle de V-Bucks passe de 1 000 à 800. Le Battle Pass voit son prix ajusté à 800 V-Bucks au lieu de 1 000, avec une récompense réduite à 800 V-Bucks en fin de passe, contre 1 000 V-Bucks et 500 V-Bucks bonus auparavant. Les autres passes, comme l’OG Pass, le Music Pass et le LEGO Pass, subissent des baisses similaires pour maintenir leur valeur réelle approximativement constante.



Pour compenser, Epic promet un remboursement de 20 % en Epic Rewards sur les achats effectués via l’Epic Games Store ou le système de paiement maison, utilisable dans Fortnite, d’autres jeux Epic ou sur le Store.



Cette décision intervient dans un contexte tendu. Epic avait déjà relevé ses tarifs de 12 à 15 % fin 2023, avec notamment le passage du petit pack de 7,99 euros à 8,99 euros. Le studio affiche pourtant une santé financière apparemment solide, avec un revenu brut estimé à 6,21 milliards de dollars en 2025, ce qui rend l’argumentaire des “factures à payer” difficile à avaler pour une bonne partie de la communauté.