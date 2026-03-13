Parallels confirme que le MacBook Neo peut faire tourner Windows

Bonne nouvelle donc pour ceux qui se demandaient si ce MacBook d’entrée de gamme à 699 € pourrait faire tourner Windows en VM : la réponse est oui, grâce à l’architecture ARM commune entre l’A18 Pro et les puces M d’Apple. L'astuce ? Parallels Desktop.

Compatibilité le MacBook Neo

Selon les dernières informations publiées par la société américaine, Parallels Desktop s’installe et fonctionne correctement sur le tout nouveau MacBook Neo équipé de la puce A18 Pro. Les premiers tests menés par l’équipe d’ingénieurs confirment une stabilité satisfaisante des machines virtuelles Windows, ce qui permet d'accéder à certains logiciels spécifiques à Microsoft depuis le moins cher des Mac. Des validations plus poussées et des mesures de performances détaillées sont toujours en cours, et un communiqué complémentaire pourrait être diffusé si nécessaire.

Attention aux limites pour Windows via Parallels

Le MacBook Neo est équipé de seulement 8 Go de RAM (non upgradable). Une VM Windows 11 nécessite au minimum 4 Go, ce qui laisse seulement 4 Go pour macOS et les apps natives en simultané.Parallels le précise clairement :

Pour un usage léger et occasionnel de Windows (ex. : outil métier legacy ou utilitaire spécifique), l'expérience reste acceptable.

Pour des applications Windows intensives en CPU/GPU (jeux, logiciels pro lourds, montage vidéo…), ce n'est pas le bon choix.

Alternatives recommandées pour un meilleur confort avec Windows/Parallels :

MacBook Air M5 (à partir de 1 199 € en France) : minimum 16 Go RAM, options d'upgrade mémoire, performances supérieures.

Ou des modèles MacBook Air M4 reconditionnés (souvent avec 16 Go RAM de base à prix plus accessible).

En clair, le MacBook Neo est une excellente porte d'entrée abordable dans l'écosystème Apple pour un usage macOS quotidien, mais ses 8 Go de RAM limitent fortement les usages avancés en virtualisation Windows. On comprend pourquoi le MacBook Neo fait peur aux fabricants de PC.

Disponibilité et prix de Parallels

Parallels Desktop 26 est disponible en éditions Standard, Pro, Business et Enterprise. Achetez ou mettez à niveau sur parallels.com/desktop ou auprès des revendeurs agréés. Une version d'essai gratuite est disponible sur le site de Parallels. Les prix commencent à 64,99 € par an ou 189,99 € à vie pour une licence.

Le MacBook Neo 2026

Voici les prix en France (euros) :

MacBook Neo : à partir de 699 € (modèle de base 256 Go SSD, 8 Go RAM).

Version 512 Go SSD (avec Touch ID) : 799 €.

Fonctionnalités principales