Cats Lock : l’application Mac qui protège votre clavier de votre chat

Si vous possédez un Mac et un chat, chose qui n’est pas rare, vous avez sûrement déjà vécu cette situation : votre félin s’installe confortablement sur le clavier, appuie sur des tonnes de touches, déclenche des raccourcis imprévus et transforme votre travail en chaos.

Cats Lock est la nouvelle application macOS spécialement conçue pour résoudre ce problème universel des propriétaires de chats, même ceux qui jouent à Stray !

Comment fonctionne Cats Lock ?

Une fois activée, l’application, qui ne pèse que 2 Mo, bloque complètement les touches du clavier. Votre chat peut marcher, s’allonger ou faire des galipettes sur le clavier sans provoquer la moindre action sur votre Mac.

Vous pouvez activer Cats Lock très facilement :

Depuis l’icône dans la barre de menus

Ou via un raccourci clavier personnalisable (le top)

Fonctionnalités principales

Vous vous dites « mouais »… mais l’appli va plus loin avec plusieurs fonctionnalités bien pensées :

Blocage intelligent des touches : empêche tout appui accidentel et les raccourcis indésirables.

: empêche tout appui accidentel et les raccourcis indésirables. Mode silencieux : coupe les sons répétitifs des touches lorsque le chat marche dessus.

: coupe les sons répétitifs des touches lorsque le chat marche dessus. Dissuasion sonore : l’application peut détecter la présence du chat et émettre un son dissuasif (aboiement de chien, aspirateur, chat qui feule, etc.). Vous pouvez même importer vos propres sons.

: l’application peut détecter la présence du chat et émettre un son dissuasif (aboiement de chien, aspirateur, chat qui feule, etc.). Vous pouvez même importer vos propres sons. Activation automatique : l’application s’éteint automatiquement quand le Mac passe en veille, pour éviter d’être bloqué à votre retour.

: l’application s’éteint automatiquement quand le Mac passe en veille, pour éviter d’être bloqué à votre retour. Alertes : option pour recevoir une notification ou un son fort lorsque le chat grimpe sur le clavier.

Pourquoi les chats adorent les Mac ?

Les claviers d’ordinateur Apple, que ce soit sur un MacBook, un iMac ou un Mac mini offrent une surface stable et confortable, ce qui en fait un endroit idéal pour les siestes félines. Et quand il s’agit d’un MacBook, la chaleur peut les attirer encore un peu plus, ce qui est évidemment aussi vrai pour les PC.



Cats Lock permet de laisser votre Mac allumé sans stress, même quand vous quittez la pièce.

Disponibilité

Cats Lock est disponible sur le Mac App Store pour moins de 3€. L’application est légère, simple d’utilisation et conçue spécifiquement pour les foyers multi-espèces. Elle nécessite macOS 14 minimum et est compatible avec les Mac Intel et Apple Silicon.

Si vous travaillez sur Mac et que votre chat est un peu trop « collaboratif », Cats Lock est sans doute l’une des applications les plus utiles (et amusantes) de l’année. Une solution simple, efficace et pensée par (et pour) les amoureux des chats !

Télécharger Cats Lock à 2,99 €