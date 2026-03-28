L’une des applications les plus absurdes de 2026 s’appelle SlapMac. Son principe est simple, faire réagir son Mac avec des gémissements lorsqu’on le frappe ou le secoue. Comme souvent sur internet le concept cartonne malgré son inutilité. Son créateur affirme sur Reddit d’ailleurs avoir déjà généré plusieurs milliers de dollars grâce à cette idée aussi improbable qu'inutile.

SlapMac : l’application absurde qui fait gémir votre MacBook cartonne sur internet

Il suffit parfois d’une idée aussi bête que géniale pour faire le tour du web. SlapMac, une application macOS qui fait réagir votre MacBook d’un son quand vous le frappez, est devenue virale en quelques jours, au point que son créateur affirme avoir empoché 5 000 dollars en seulement 72 heures après son lancement.



Le concept est aussi simple qu’il y paraît. SlapMac utilise les capteurs de mouvement intégrés au MacBook pour détecter les impacts, déclenchant ensuite une série d’effets sonores lorsque l’appareil est frappé. L’application propose aujourd’hui neuf packs de sons réunissant plus de 160 clips audio. Au menu : gémissements érotiques, bruits de coups, réactions de douleur et autres sons issus de mèmes internet. La force du coup détermine le volume de la réaction, pour un résultat proportionnel à votre niveau d’enthousiasme.

Derrière le projet se trouve Tonino Catapano, développeur indépendant qui a quitté son emploi salarié pour se consacrer à des produits numériques. Il affirme avoir développé l’intégralité de l’application, de la page de vente au système de licence, en 48 heures chrono. L’idée lui est venue après qu’une vidéo le montrant tapoter son MacBook avait déjà suscité une réaction virale sur Instagram. Il a donc décidé d’en faire un vrai produit, qu’il a mis en vente à 5 euros avant de descendre le prix à 3 euros.

NewNew SlapMac release is out!🫦



On the roadmap for next versions:

- custom sound pack (yes you can use your favorite sounds)

- mcp server integration 💻 (integrate with any AI software)#slapmac #indiedev #viralreel pic.twitter.com/vdYCP6TqjF — Tonino Catapano (tonnoz) (@tonnoz) March 22, 2026

En trois jours, SlapMac a cumulé plus de 7 000 installations. Le succès s’est propagé sur X grâce à quelques posts bien partagés, sans aucun budget publicitaire. Depuis, Catapano a déjà ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment un mode qui fait réagir le MacBook à chaque connexion ou déconnexion d’un accessoire USB. L’application est réservée aux MacBooks équipés d’une puce Apple Silicon M1 ou plus récente, et nécessite macOS 14 Sonoma au minimum. Mieux, le développeur a déjà prévue une version iOS pour iPhone !



Inutile, donc complètement indispensable.