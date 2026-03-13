L'application Accents ajoute les couleurs du MacBook Neo sur macOS

macOS propose des options de couleurs d'accentuation exclusives aux appareils iMac et MacBook Neo. Grâce à cette app gratuite, développée par Mahdi Bchatnia et téléchargeable sur son site, tout Mac peut désormais accéder à ces teintes uniques. Un utilitaire à récupérer gratuitement pour les fans de personnalisation et de thème.

Une app gratuite pour Mac

Si le style multicolore inimitable d'Apple fait toujours mouche, certains utilisateurs préfèrent apporter leur touche personnelle à iOS, macOS et autre. Le MacBook Neo, qui dispose aussi d'un ensemble amusant de fonds d'écran assortis aux couleurs de l'appareil, visibles dans macOS 26.4, offre aussi des couleurs d'accentuation spécifiques. Si vous n'avez pas acheté l'ordinateur le moins cher d'Apple, vous pouvez tout de même en profiter en téléchargeant gratuitement Accents sur le site officiel.

Les nouveautés du MacBook Neo 2026

Pour mémoire, voici les caractéristiques principales du MacBook Neo, le nouveau portable Apple à partir de 699 € :

Écran Liquid Retina 13 pouces avec une résolution élevée, une luminosité exceptionnelle et un milliard de couleurs pour des images vibrantes.

Design en aluminium durable et élégant, disponible en quatre teintes magnifiques : Silver, Blush, Indigo et Citrus.

Puce A18 Pro (issue de l'iPhone), fanless pour un fonctionnement totalement silencieux, avec performances jusqu'à 50 % plus rapides pour les tâches quotidiennes par rapport à un PC Intel Core Ultra 5 récent, et excellentes capacités en IA et Apple Intelligence.

Jusqu'à 16 heures d'autonomie sur une seule charge.

Clavier Magic Keyboard confortable, grand trackpad Multi-Touch, caméra FaceTime HD 1080p, double micros et haut-parleurs stéréo avec Spatial Audio.

Deux ports USB-C (un en USB 3 avec DisplayPort, un en USB 2), prise casque, Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.

Intégration parfaite avec macOS Tahoe, l'écosystème Apple et iPhone.

Pour en savoir plus sur ce MacBook Neo, consultez notre présentation du laptop d'Apple, le premier benchmark, le premier démontage ou encore les avis et tests.