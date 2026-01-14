Anthropic franchit une nouvelle étape avec Cowork, un outil qui permet à Claude d’accéder directement à vos fichiers pour automatiser vos tâches bureautiques. Après les développeurs, c’est au tour des autres professions de disposer d’un assistant capable d’agir concrètement sur leur ordinateur.

Claude lance Cowork : l’assistant IA qui gère vos tâches sur Mac

Anthropic vient d’annoncer Cowork, une nouvelle fonctionnalité qui étend les capacités de Claude au-delà du code. Après Claude Code destiné aux développeurs, l’entreprise propose désormais un outil pour automatiser les tâches bureautiques et créatives.



Le principe est simple : vous donnez à Claude l’accès à un dossier sur votre ordinateur. L’IA peut alors lire, modifier ou créer des fichiers dans cet espace dédié. Les cas d’usage sont variés, créer une feuille de calcul à partir de captures d’écran, compiler des notes en document structuré, ou organiser des fichiers selon des critères précis. Une fois la tâche définie, Claude élabore un plan d’action et l’exécute progressivement. L’utilisateur reçoit des mises à jour régulières sur l’avancement du travail.

Anthropic a prévu des garde-fous. Claude demande l’autorisation avant d’effectuer toute action importante. Cette approche permet de corriger le cap si l’IA s’égare ou interprète mal la demande. Cowork s’intègre également avec les connecteurs existants de Claude, qui permettent d’accéder à des informations externes. Il est aussi possible de le coupler avec Claude dans Chrome pour les tâches nécessitant un accès au navigateur.



Cowork est lancé en avant-première pour les abonnés Claude Max, exclusivement sur l’application macOS. La fonctionnalité est accessible via un bouton dédié dans la barre latérale de l’application. Les utilisateurs disposant d’un autre forfait peuvent s’inscrire sur une liste d’attente pour obtenir un accès ultérieur.