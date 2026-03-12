Bartender fonctionne de nouveau sur macOS 26 Tahoe

Après des mois à traquer les bugs provoqués par les modifications apportées par Apple à la structure de la barre de menus dans macOS Tahoe, les développeurs de Bartender semblent avoir enfin stabilisé l’application. Celle qui figurait dans notre top 10 des apps Mac en 2017, est de nouveau fonctionnelle.

Bartender se relève

En janvier dernier, de nombreux utilisateurs avaient indiqué avoir abandonné l’app à cause de problèmes de compatibilité répétés avec macOS Tahoe 26. Les dysfonctionnements allaient de prises de contrôle aléatoires du curseur et de clics fantômes à des soucis lors du réarrangement ou du masquage des icônes, en passant par des pertes de performances, une consommation mémoire élevée et une réindexation constante des icônes qui rendait parfois la barre de menus complètement instable. Lancer Bartender 6 était un véritable calvaire.

Les développeurs d’Applause ont travaillé sans relâche pour corriger ces problèmes liés aux changements introduits dans macOS Tahoe 26. Quelques jours plus tard est sortie la version 6.4.1, qui introduit une nouvelle option appelée Mode de disposition. Deux choix sont proposés : On demand, qui organise la barre uniquement sur instruction sans aucune interruption, ou Live, qui réorganise automatiquement dès qu’un changement est détecté mais peut occasionnellement perturber brièvement le curseur.



Le mode À la demande a permis d’éliminer les clics fantômes, les prises de contrôle du curseur et les autres anomalies. Bartender effectue alors un unique passage de disposition et reste ensuite parfaitement stable.



Si certains avaient complètement abandonné le logiciel pour Mac, plusieurs utilisateurs ont réinstallé la version 6.4.2 (ou ultérieure) avec le mode À la demande activé et rapportent n’avoir plus rencontré le moindre souci depuis. L'application est enfin compatible avec le dernier OS Mac, de quoi attirer de nouveaux clients.

A quoi ça sert Bartender ?

L’app Bartender sur Mac sert principalement à organiser et à nettoyer la barre de menus en masquant les icônes d’applications inutilisées au quotidien tout en les gardant accessibles rapidement via une barre secondaire ou des gestes simples. Elle offre un contrôle total sur l’affichage des éléments (visibilité conditionnelle, recherche, raccourcis, regroupements), permettant de garder un bureau épuré et fluide même avec de nombreuses apps actives en arrière-plan.



Rendez-vous sur le site web officiel pour un essai gratuit de 4 semaines, le prix étant de 17 € pour la licence complète.