Discord ne fonctionne plus sur votre Mac depuis macOS Sonoma ? Voici la solution !

La raison est simple : Rosetta crée un environnement d'exécution compatible pour les applications initialement conçues pour les processeurs Intel. En l'absence de mises à jour du développeur pour rendre l'application native pour les puces Apple Silicon, l'application peut rencontrer des problèmes de compatibilité ou de fonctionnement. Lorsque l'option "Ouvrir avec Rosetta" est activée sur les Mac Apple Silicon, le système traduit les instructions du code de l'application de l'architecture Intel à l'architecture ARM de la puce Apple, permettant ainsi à l'application de fonctionner comme prévu. Cet émulateur joue le rôle de pont entre l'ancienne et la nouvelle architecture, garantissant que l'application peut s'exécuter correctement malgré le changement d'architecture du processeur.

Cette manipulation ne concerne que les Mac M1 et M2, autrement dit ceux qui sont sur un Mac avec un processeur Intel resteront avec le bug (oui parce qu'ils sont aussi concernés par ce problème de fonctionnement de Discord depuis macOS Sonoma). La technique consiste à forcer l'ouverture de Discord avec Rosetta :

Si vous possédez un Mac M1 ou M2, vous avez peut-être remarqué que depuis que vous avez installé macOS Sonoma, l'application Discord ne répond plus normalement. Malheureusement, le temps de réactivité des développeurs de Discord est très long puisqu'on attend le correctif depuis la sortie de macOS Sonoma qui a eu lieu à la fin du mois de septembre. Toutefois, pour ceux qui ne veulent pas attendre la prochaine mise à jour, il y a une solution qui vous permettra de retrouver directement une application Discord fonctionnelle. Cette astuce nous vient de l'utilisateur Reddit plasticdoorbell . En fouillant un peu, ce fidèle de Discord a trouvé une technique qui permet de faire refonctionner Discord sans avoir besoin d'une désinstallation puis réinstallation.

Discord est aujourd'hui la messagerie instantanée de référence pour les gamers. Que vous soyez joueur sur PC ou console, Discord est une véritable pépite pour suivre l'actualité d'un jeu via un serveur ou tout simplement communiquer avec des amis. Depuis la dernière mise à jour de macOS (Sonoma), Discord ne fonctionne plus, l'application affiche systématiquement un message d'erreur après son démarrage. Heureusement il existe une solution !

