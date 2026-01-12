Chrome 151 exigera macOS 13 Ventura minimum

Google vient d'annoncer une nouvelle qui va forcer certains utilisateurs Mac à faire un choix : rester sur macOS Monterey ou continuer à utiliser Chrome dans sa version la plus récente. Le navigateur de Mountain View s'apprête à tourner une page importante de son histoire sur les ordinateurs d'Apple.

Chrome 150 marque la fin d'une époque

La version 150 de Chrome, attendue vers le milieu de l'année, sera la dernière à fonctionner sur macOS 12 Monterey. Après cette mise à jour, les utilisateurs qui resteront sur ce système sorti en octobre 2021 verront apparaître un bandeau d'avertissement dans leur navigateur. Chrome continuera de tourner, mais sans recevoir la moindre mise à jour de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités. Pour installer Chrome 151 et au-delà, il faudra impérativement disposer de macOS 13 Ventura ou plus récent.

Ce calendrier suit la logique habituelle de Google, qui publie une version majeure toutes les quatre semaines environ. Sachant que la version stable actuelle est la 143, le compte est vite fait pour situer l'échéance autour de juin ou juillet 2026.

L'été dernier, Big Sur avait déjà perdu le support avec Chrome 138, et Ventura pourrait bien suivre le même chemin prochainement. Pour les possesseurs de Mac sous Monterey, les alternatives existent : passer à macOS Ventura ou Sonoma si la machine le permet, ou se tourner vers Firefox qui maintient encore le support de versions plus anciennes du système. Mais la meilleure solution reste sans doute de profiter d'un Mac plus récent pour bénéficier de toutes les avancées logicielles et matérielles qu'Apple a introduites depuis.



