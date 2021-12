Apple publie macOS 12.1 Monterey en version finale

Comme prévu, Apple vient de lancer la version finale de macOS 12.1 pour le grand public après plus d'un mois et demi de bêtas. Avec plusieurs nouveautés comme SharePlay, c'est une mise à jour majeure, bien que macOS 12.1 ne prend pas en charge la fonctionnalité très attendue de contrôle universel.

Il est temps de télécharger macOS 12.1

La version finale de macOS 12.1 est à télécharger dès maintenant en OTA (over-the-air) pour les clients ayant un ordinateur compatible : Mac Mini, Mac Pro, iMac, Macbook Air, Macbook Pro.



Avec macOS 12.1, Apple ajoute donc le support de SharePlay qui permet de regarder un film, écouter une musique ou même jouer à certains jeux ensemble de manière synchronisée mais chacun chez soi. Cependant, Universal Control qui était censé disponible "plus tard cet automne", n'arrivera vraisemblablement qu'en 2022.

Voici comment Apple présente macOS 12.1 (qui partage beaucoup avec iOS 15.2) :

macOS Monterey 12.1 ajoute SharePlay, une toute nouvelle façon de partager des expériences avec la famille et les amis dans FaceTime. Cette mise à jour comprend également le plan vocal Apple Music, de nouvelles fonctions de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, des souvenirs remaniés dans Photos, ainsi que d'autres fonctionnalités et corrections de bogues pour votre Mac.

SharePlay

SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu provenant de l'application Apple TV, d'Apple Music et d'autres applications prises en charge. Les commandes partagées permettent à tout le monde de mettre en pause, de lire, de rembobiner ou d'avancer rapidement.

Le volume intelligent diminue automatiquement le son d'un film, d'une émission de télévision ou d'une chanson lorsque vous ou vos amis parlez. Et le partage d'écran permet de s'entraider facilement sur tout un tas de sujets.

Photos

La fonction Mémoires a été repensée avec une nouvelle interface interactive, de nouveaux styles d'animation et de transition, et de multiples collages d'images.

Les nouveaux types de souvenirs comprennent des fêtes internationales supplémentaires, des souvenirs axés sur les enfants, des tendances dans le temps et des souvenirs d'animaux de compagnie améliorés.

Forfait vocal Apple Music

Le forfait "Plan Vocal" est un nouvel abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri. L'assistant peut vous suggérer de la musique en fonction de votre historique d'écoute et de ce que vous aimez ou n'aimez pas. Un raccourci 'Play it Again" vous permet d'accéder à une liste de vos musiques récemment écoutées.

Confidentialité

Le rapport sur la confidentialité des applications vous permet de savoir combien de fois les applications ont accédé à votre emplacement, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau. Une belle amélioration.

Messages

Annoncé cet été, Apple ajoute un paramètre de sécurité pour iMessage qui permet aux parents d'activer des avertissements pour les enfants lorsqu'ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité.

Siri et recherche

Des conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l'aide dans les situations dangereuses.

Apple ID

L'héritage numérique vous permet de désigner des personnes comme contact légataire afin qu'elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.

Application TV

L'onglet unifié vous permet de parcourir, d'acheter et de louer des films et des émissions de télévision en un seul endroit.

Divers

Cette version comprend également des corrections de bogues pour votre Mac :