Apple publie la bêta 3 de macOS 12.3 Monterey

Il y a 1 heure

MacOS

Medhi Naitmazi

Apple est en pleine forme. Après iOS 15.4 et watchOS 8.5, voilà que la firme publie ce soir la troisième bêta de la future mise à jour de macOS Monterey 12.3 auprès des développeurs à des fins de test. Ce nouveau logiciel arrive une semaine après la publication de la deuxième bêta de macOS Monterey 12.3.

Comment installer macOS 12.3 bêta ?

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via le site Apple Dev Center, une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système. Il existe également une mise à jour de macOS 11.6.5 pour ceux qui utilisent encore macOS Big Sur. La version du jour possède le numéro de build 21E5212f.

Les nouveautés de macOS 12.3

MacOS Monterey 12.3 est une mise à jour majeure qui introduit Universal Control, une fonctionnalité qu'Apple avait annoncée pour la première fois lors de la WWDC 21, avant de la retarder de plusieurs mois. Le contrôle universel est conçu pour vous permettre d'utiliser une seule souris/trackpad et un seul clavier sur plusieurs Mac et iPad.



Après avoir mis à jour vos appareils vers macOS 12.3 et iPadOS 15.4, Universal Control fonctionne automatiquement, permettant au curseur et au clavier de votre Mac de fonctionner sur l'iPad et vice versa. Son utilisation est simple et intuitive.



MaOS Monterey 12.3 ajoute la prise en charge de la mise à jour des AirPods lorsque les écouteurs sont connectés à un Mac. Il supprime également les extensions du noyau utilisées par Dropbox et Microsoft OneDrive, et élimine Python 2, Apple demandant aux développeurs d'utiliser un langage de script alternatif comme Python 3 à l'avenir.



Il y a également de nouveaux emojis, dont le visage qui fond, la lèvre qui se mord, les mains en forme de cœur, les bulles, les haricots, le visage avec la bouche en diagonale, la main tournée vers le haut, les œufs, le troll, la batterie faible, le corail, le lotus, ou encore l'homme enceint qui fait débat. Comme sur iOS 15.4.