Apple publie la première bêta de macOS Monterey 12.2 aux développeurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

MacOS

Julien Russo

1



Seulement 72 heures après la publication de la version finale de macOS 12.1, Apple vient de lancer la première bêta de sa future mise à jour macOS 12.2 qui sera disponible dans les prochains mois pour tous les utilisateurs. Au programme quelques correctifs de bugs et probablement des nouveautés qu'on remarquera au fur et à mesure de l'utilisation après installation !

macOS 12.2 bêta 1

La bêta 1 de macOS 12.2 est à télécharger dès maintenant en OTA (over-the-air) pour les développeurs, mais aussi sur le site Web dédié aux développeurs de l'écosystème Apple.

Avec macOS 12.2, la firme de Cupertino ajoute des correctifs et une meilleure stabilité comparée à la version précédente.

Il est pour l'instant un peu trop tôt pour dévoiler les nouveautés de cette première bêta, Apple ne mentionne aucune information à ce sujet dans la description de la mise à jour (à notre plus grand regret).

Pour rappel...

Voici ce qu'apporte macOS 12.1 qui a été publié lundi dernier :



SharePlay



SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu provenant de l'application Apple TV, d'Apple Music et d'autres applications prises en charge.



Forfait vocal Apple Music



L'Apple Music Voice Plan est un nouvel abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri.

Demandez à Siri de vous suggérer de la musique en fonction de votre historique d'écoute et de ce que vous aimez ou n'aimez pas.

Play it Again vous permet d'accéder à une liste de vos musiques récemment écoutées.



Photos



La fonction Mémoires a été repensée avec une nouvelle interface interactive, de nouveaux styles d'animation et de transition, et de multiples collages d'images.



Messages



Le paramètre de sécurité de la communication permet aux parents d'activer des avertissements pour les enfants lorsqu'ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité.

Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu'ils reçoivent des photos contenant de la nudité.



Siri et recherche



Des conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l'aide dans les situations dangereuses.



Apple ID



L'héritage numérique vous permet de désigner des personnes comme contacts d'héritage afin qu'elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.



TV App



L'onglet Store vous permet de parcourir, d'acheter et de louer des films et des émissions de télévision en un seul endroit.



Cette version comprend également les améliorations suivantes pour votre Mac :

Hide My Email est disponible dans l'application Mail pour les abonnés iCloud+ afin de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires.

Stocks vous permet d'afficher la devise d'un ticker et de voir les performances depuis le début de l'année lorsque vous consultez des graphiques.

Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer des balises.

Et si Universal Control arrivait avec macOS 12.2 ?

Il est fort probable qu'Apple propose la fonctionnalité Universal Control dans les bêtas à venir de macOS 12.2. Pour rappel, c'est une fonction annoncée dans macOS Monterey, mais qui a tellement de retard qu'on commence à perdre espoir.

Universal Control permet par exemple un contrôle de votre Mac depuis votre iPad, le tout sans toucher votre Magic Mouse ou votre Magic Keyboard. Vous pouvez aussi transférer des documents d'un appareil à l'autre en seulement quelques secondes sans avoir besoin de passer par AirDrop !