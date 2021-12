La fonction Universal Control ne sortira qu'en 2022

C'est une fonction qui ne concerne pas tout le monde mais qui risque d'être bien utile pour pas mal d'entre nous. Le seul petit problème, c'est qu'elle est retardée par Apple. Universal Control n'arrivera qu'au printemps 2022 alors que l'annonce initiale indiquait la période de l'automne.

Universal Control : finalement ce sera pour l'année prochaine

Il y a tout juste deux mois, nous vous annoncions avec enthousiasme que la fonction Universal Control, présentée par Apple lors de la WWDC 2021, était visible dans la bêta de MacOS Monterey. Depuis, le nouvel OS d'Apple est sorti officiellement pour tous et il vient d'ailleurs de se mettre à jour il y a quelques heures.

Avec la sortie de MacOS Monterey 12.1, on s'attendait à voir cette fonctionnalité débarquée mais facile de constater qu'il n'en est rien. Pour connaître la raison, rendez-vous sur la page de présentation officielle de MacOS Monterey au niveau de la description de la fonction Contrôle Universelle.



Si auparavant Apple avait annoncé que nous pourrions l'utiliser dès cet automne, une mise à jour est venue retarder sa sortie et affiche désormais la mention "Disponible ce printemps". Une mauvaise nouvelle donc même s'il faudra juste prendre son mal en patience.



Pour rappel, la fonction Universal Control permet de faire en sorte que votre Mac et votre iPad ne fassent plus qu'un. Lorsqu'elle est activée et qu'ils se trouvent l'un à côté de l'autre, vous pouvez faire glisser le curseur de la souris, des documents, des pages Safari... de l'un à l'autre comme si c'était le même appareil. Cela fonctionne également avec deux Mac ou même plusieurs Mac et iPad. En attendant, le système Luna Display offre une possibilité similaire.