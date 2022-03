La fonction Universal Control est le résultat de plusieurs années de travail, selon Apple

C'est l'une des nouveautés dans la dernière mise à jour d'iPadOS et de macOS, Apple propose désormais une continuité exceptionnelle entre l'iPad et le Mac. Les utilisateurs peuvent maintenant se servir d’un clavier avec souris ou d’un trackpad pour contrôler en simultané un Mac et un iPad et même transférer du contenu entre les deux.

Une fonctionnalité qui a pris beaucoup de temps sur le développement

C'était l'une des grandes annonces de macOS Monterey et iPadOS 15, malheureusement, Apple n'a pas réussi à sortir l'Universal Control en même temps que toutes les autres nouveautés en fin d'année dernière. Selon Vivek Bhardwaj, un chef de produit Apple qui travaille sur iOS, iPadOS et macOS qui s'est exprimé dans le podcast AppStories, le développement de la fonctionnalité a pris énormément de temps, bien plus que ce que l'imaginait Apple à la base.



Avec Universal Control, Apple a voulu pousser au maximum la connexion entre l'iPad et le Mac, l'objectif a très vite été de casser la barrière entre les deux appareils et pouvoir prendre le contrôle de l'un et l'autre en même temps. Selon Bhardwaj, il ne s'agit là que d'une continuité logique de ce qui existait déjà dans le passé comme la possibilité de faire un copier sur le Mac puis un coller sur l'iPad.



Toutefois, si cela parait simple à la première approche, ça a été en réalité un véritable casse-tête pour l'équipe de développeurs d'Apple, il a fallu apporter de nombreuses modifications sur iPadOS pour que le système s'adapte au principe qui consiste à glisser un contenu du Mac vers l'iPad (et inversement), mais aussi de gérer la navigation externe, c'est-à-dire depuis un clavier, souris ou trackpad qui sont connectés à un Mac et non sur l'iPad directement.

Comme vous le savez probablement, Universal Control peut fonctionner uniquement si un Mac est présent dans la boucle, sans l'ordinateur de bureau ou portable d'Apple, il est impossible d'utiliser la fonctionnalité entre deux iPad.

À la question : "est-ce qu'Apple adaptera l'Universal Control dans un univers exclusivement iPadOS ?", Bhardwaj a exprimé le fait que pour le moment ce n'est pas dans les cartons. Toutefois, il n’écarte pas la possibilité qu'Apple change d'avis dans un avenir lointain, mais pour l'instant, le géant californien n'y voit pas l'intérêt. Il explique que la majorité des clients Apple ont un Mac et un iPad, mais rarement deux iPad qui sont en fonctionnement simultané.



Pour rappel, les Mac et iPad compatibles avec Universal Control sont les suivants :

MacBook Pro (2016 et ultérieur)

MacBook (2016 et versions ultérieures)

MacBook Air (2018 et ultérieur)

iMac (2017 et versions ultérieures)

iMac (5K Retina 27 pouces, fin 2015)

iMac Pro

Mac mini (2018 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019)

iPad Pro (2015 et versions ultérieures)

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

iPad (6e génération et versions ultérieures)

iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

