Universal Control n'est plus en "bêta" dans la RC de macOS 12.4

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Universal Control est une fantastique nouveauté qui permet aux utilisateurs qui détiennent un iPad et un Mac de contrôler les deux appareils avec la même souris ou trackpad et de transférer facilement des documents. La fonctionnalité qui était absente au lancement d'iPadOS 15 et de macOS Monterey est arrivée plus tard dans l'année, elle est aujourd'hui annoncée comme étant pleinement maîtrisée.

Universal Control quitte

le mode bêta

Après des débuts difficiles qui ont engendré un retard pour le lancement, Universal Control est désormais affiché comme étant finalisé dans la Release Candidate d'iPadOS 15.5 et de macOS 12.4 publiée hier soir à 19h. En effet, Apple avait pris le soin de déployer une étiquette "bêta" pour faire comprendre aux utilisateurs qu'Universal Control fonctionne bien, mais que des bugs peuvent tout de même apparaître pendant l’usage.

Aujourd'hui, Apple considère qu'Universal Control a son développement initial complètement achevé, ce qui ne veut pas dire que des améliorations ne seront pas ajoutées dans un avenir proche.



Pour activer le contrôle universel, il suffit de vous rendre dans : Préférences Système > Affichages > Contrôle universel. Tant que vous n'aurez pas installé macOS 12.4 (qui sortira bientôt), vous aurez toujours les mentions "bêta" sur les 3 cases à cocher.