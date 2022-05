Apple publie la Release Candidate d'iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 et macOS 12.4

⏰ Il y a 16 min

Medhi Naitmazi

Apple continue d'enchaîner les versions de test en proposant ce soir la bêta finale d'iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5 et de macOS 12.4. Comme d'habitude, les nouveaux firmwares sont disponibles pour les développeurs exclusivement pendant une courte période avant un déploiement aux testeurs publics.

Comment télécharger la Release Candidate d'iOS 15.5 ?

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la RC de la prochaine grosse évolution logicielle des iPhone et iPad en allant dans les réglages de leur appareil (Général > Mise à jour logicielle). Si vous n'avez pas installé le profil d'approvisionnement, il faudra vous rendre sur le Dev Center d'Apple en vous connectant avec votre compte développeur (cf tuto pour installer bêta iOS 15). Pour l'Apple TV c'est la même chose, sauf qu'il faut passer par Xcode pour installer la bêta de tvOS. Sur Apple Watch, il faudra installer le profil sur l'iPhone appairé et sur Mac, rendez-vous sur le Dev Center également puis dans les "Préférences système" et dans la rubrique "Mise à jour de logiciels".

Attention aux développeurs qui travaillent quotidiennement depuis leur Mac, il n'est pas conseillé de sauter directement sur les premières bêtas, pour des raisons évidentes de stabilité.. Évidemment, il est nécessaire d'avoir un appareil compatible, ce qui concernera également les testeurs publics qui auront l'accès dans les 24h maximum.

Les nouveautés d'iOS 15.5

Voici les nouveautés principales aperçues dans les précédentes bêtas d’iOS 15.5 :

Des références à la future application "Apple Classical". La section Apple Cash de l'application Wallet accueille des boutons "Demander" et "Envoyer" pour faciliter la gestion de l'argent. La fonction Universal Control dans iPadOS 15.5 nécessite macOS Monterey 12.4 minimum. Apple continue de développer son API "SportsKit". Apple a renommé l'iTunes Pass dans Wallet en "Apple Balance". L'application Photos n'affiche plus les photos de "lieux sensibles" (liés à l'Holocauste) dans les résumés dynamiques. Les paiements externes se montrent enfin dans iOS 15.5. On peut enfin voir la qualité du WiFi d'un HomePod sur l’app Maison via l'iPhone.

watchOS 8.6 et tvOS 15.5

À noter également que watchOS 8.6 et tvOS 15.5 RC sont disponibles pour les développeurs. Les nouveautés sont si maigres qu'elles ne sont pas connues à date. Il s'agit surtout de compatibilité avec les nouveautés d'iOS 15.5 et des corrections de bugs.