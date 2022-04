iOS 15.5 permet de voir le signal Wi-Fi du HomePod depuis l'application Maison

Le logiciel iOS 15.5 d'Apple qui vient d'arriver en bêta 1 en début de semaine ajoute les barres de signal Wi-Fi du HomePod sur l'app Maison de l'iPhone appairé, ainsi que des notifications pour les alertes critiques. Une bonne nouvelle pour mieux comprendre ce qui se passe sur l'enceinte intelligente.

Du nouveau pour le HomePod grâce avec iOS 15.5

Apple a publié la première version bêta pour développeurs d'iOS 15.5, et deux améliorations notables ont été apportées à l'application Maison avec donc la qualité du Wi-Fi du HomePod et un nouveau type de notification pour les alertes critiques.

Barres de signal Wi-Fi HomePod

Avec iOS 15.5 installé sur votre iPhone et lorsque vous accédez aux paramètres de votre HomePod ou HomePod mini dans l'app Maison, vous aurez enfin les barres de signal Wi-Fi vous indiquant, pour la première fois, la force du signal sans fil auquel votre enceinte est actuellement connectée.

Notifications pour les alertes critiques

Avec iOS 12, Apple a introduit un nouveau type de notification appelé "alertes critiques", qui passe outre les modes "Ne pas déranger" et ne peut être désactivé. Toutes les applications ne sont pas autorisées à les envoyer. Les alertes critiques délivrent généralement des notifications cruciales pour des choses comme des alertes de santé importantes, des urgences météorologiques, des notifications de batterie et autres.



Tout comme pour les notifications de base, l'utilisateur doit choisir de recevoir des alertes critiques. Avec l'application Maison d'iOS 15.5, vous pouvez désormais choisir de recevoir des alertes critiques en cas de dysfonctionnement de l'enceinte d'Apple. Pour mémoire, les alertes critiques émettent toujours un son et s'affichent sur l'écran de verrouillage, même si votre iPhone est en mode silencieux ou si l'option "Ne pas déranger" est activée.

Comment avoir droit à ces changements ?

L'application Maison offre le même ensemble de fonctionnalités sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les barres de signal Wi-Fi pour la connectivité HomePod et la prise en charge des alertes critiques devraient être accessibles dans l'application Home sur iOS 15.5, iPadOS 15.5 et macOS 12.4.



PS : le HomePod mini est toujours un véritable carton avec des ventes très fortes depuis son lancement.