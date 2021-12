Luna Display offre la possibilité de transformer un Mac en second écran PC (vice versa)

Windows / Applications iPad

Alexandre Godard

Luna Display 5.1 est disponible pour tous les utilisateurs. Une compatibilité Mac-PC, la prise en charge 4K/5K et de nouveaux modes sont au menu de cette mise à jour.

Luna Display est de plus en plus complet

Après la sortie de Luna Display 5.0 à la rentrée qui a notamment apporté la possibilité de transformer l'iPad en second écran Windows, c'est au tour de la version 5.1 de faire son apparition et autant le dire tout de suite, elle envoie du lourd.

Cette fois-ci, la grosse nouveauté est le fait de pouvoir transformer un Mac en écran de support pour un PC ou l'inverse bien évidemment. Après la compatibilité Mac-Mac, Mac-iPad et PC-iPad, c'est donc au tour du Mac-PC d'être de la partie.



Grâce à cette fonction, le dongle USB proposé par Astropad est encore un peu plus complet et peut donc être utilisé dans énormément de configurations. Pour rappel, Luna Display est une sorte de clé USB que vous branchez sur votre appareil et qui offre les possibilités dévoilées ci-dessus.



Au-delà de la prise en charge de la puce M1 d'Apple depuis le départ, cette nouvelle version prend en charge la 4K/5K. Concrètement, cela signifie que si vous disposez d'un écran avec cette résolution, la qualité sera optimale lors de l'utilisation de Luna Display.



Pour finir, on note l'ajout d'un mode bureautique, un mode téléprompteur et une compatibilité avec le Magic Keyboard d'Apple qui peut enfin être utilisé lorsqu'il est relié à un iPad durant l'utilisation de Luna Display.



Si l'idée semble ingénieuse et l'utilité au rendez-vous, le prix risque tout de même d'en freiner certains. Pour s'offrir Luna Display, il faudra régler la somme de 130 $. Une remise de 25% + livraison gratuite est disponible jusqu'au 2 décembre.