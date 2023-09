Le pied Pro Stand du Pro Display XDR est en rupture, nouvel écran en vue ?

Le support Pro optionnel pour le moniteur haut de gamme Pro Display XDR d'Apple est désormais en rupture de stock sur la boutique en ligne d'Apple aux États-Unis, comme le rapporte notre confrère de 9to5Mac.



À deux semaines du keynote de l'iPhone 15, et potentiellement à deux mois d'un keynote Mac, un problème de stock du support à 1 099 euros peut indiquer un prochain rafraîchissement du Pro Display XDR, qui a été commercialisé en décembre 2019.

Enfin un nouvel écran Apple ?

Le support Pro Stand reste disponible sur la boutique en ligne d'Apple dans certains autres pays, tels que le Royaume-Uni, le Canada ou la France, mais il est confronté à une estimation d'expédition de 2 à 3 semaines ou plus. On peut l'avoir pour la fin du mois de septembre chez nous par exemple.



Pour l'écran lui-même, c'est à peu près la même histoire, il faut se montrer patient.

Aucune rumeur récente n'a évoqué un nouveau Pro Display XDR, mais fin 2022, Mark Gurman de Bloomberg expliquait qu'Apple travaillait sur plusieurs nouveaux moniteurs, dont un Pro Display XDR mis à jour. Le moniteur, vieux de près de quatre ans, est doté d'un écran de 32 pouces avec une résolution de 6K, et son prix de départ est de 5 499 euros sans accessoire. Pour le prochain modèle, les clients espèrent une webcam, des haut-parleurs et un taux de rafraîchissement plus élevé.



En mars 2022, Apple a lancé un Studio Display plus abordable, doté d'un écran de 27 pouces et d'une résolution 5K, qui est toujours en stock sur la boutique en ligne de la société. Il est doté de haut-parleurs et d'une webcam, mais il est lui aussi bloqué à 60 Hz.



Apple a annoncé qu'elle tiendrait une conférence le mardi 12 septembre, mais il est plus probable que les annonces relatives au Mac soient faites en octobre. Lors du keynote à venir, Apple devrait dévoiler la série iPhone 15, de nouveaux modèles de montres, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra, ainsi que des AirPods mis à jour avec un boîtier de charge USB-C.