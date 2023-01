Apple a confié le contrat de l'écran microLED pour l'Apple Watch à LG Display

Alors qu'on pensait que ce serait Samsung Display qui aurait l'exclusivité de l'écran microLED sur les futures générations d'Apple Watch, la firme de Cupertino a finalement décidé de faire confiance à LG. Pourquoi ce choix ? Ce serait un choix stratégique, car LG connaît bien cette technologie d'affichage et possède une grande capacité de production.

Comme nous l'avons vu précédemment dans l'actualité Apple, la populaire montre connectée du géant californien va prochainement passer à l'étape supérieure en ce qui concerne la technologie utilisée pour l'écran. En effet, Apple souhaiterait offrir un écran microLED pour ses prochaines Apple Watch.



La technologie microLED utilise de minuscules LED pour créer des pixels, ce qui permet d'améliorer l'efficacité tout en donnant des couleurs plus précises, un contraste élevé et une visualisation perfectionnée dans de mauvaises conditions d'éclairage, la prise en charge d'angles de vision plus larges, moins de risque de brûlure de l'écran et une faible latence pour des taux de rafraîchissement.



Selon l'analyste Ross Young qui est réputé pour toujours bien être informé sur les futurs écrans à venir chez Apple, l'entreprise aurait désigné LG Display comme unique fournisseur de ce type d'écran.

Dans un tweet récemment publié, Ross Young explique avoir eu comme information (d'une source qui souhaite rester secrète) que LG Display a commencé à construire une petite ligne de production pour les écrans microLED destinés aux Apple Watch qui sortiront en 2025. Cette petite ligne permettrait à LG de fournir des rétroplanes microLED qui serviront à l'assemblage des écrans pour l'Apple Watch. On imagine aussi que cette première ligne de production permettra aussi de réaliser quelques tests et de former les employés pour les futures commandes d'Apple.

Young rejoint les dernières déclarations de Bloomberg à ce sujet, les dates correspondent approximativement puisque le média américain mentionne un lancement de l'Apple Watch avec l'écran microLED dès la fin de 2024.

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn't start production till 2H'24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for '25 launch. Apple won't do the full process.