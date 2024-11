Un écran quantum dot pour le futur Pro Display XDR 2

Ross Young prévoit que le Pro Display XDR 2 sera équipé d'un écran quantum dot, une technologie déjà présente dans le nouveau MacBook Pro M4. Cette supposition est cohérente, compte tenu du prix de l'appareil.

Pro Display XDR 2

D'après Ross Young, expert reconnu, le prochain Pro Display XDR d'Apple devrait être doté d'un écran quantum dot, une technologie qu'Apple vient d'intégrer à son récent MacBook Pro M4. Young affirme que cette technologie quantum dot de dernière génération surpasse le film phosphore KSF utilisé dans le Pro Display XDR de première génération et les anciens MacBook Pro.



La technologie Quantum Dot (point quantique) utilise des nanocristaux semi-conducteurs qui émettent une lumière précise lorsqu’ils sont stimulés. Dans les écrans, ces points améliorent la précision des couleurs, la luminosité et l’efficacité énergétique en générant des couleurs plus pures. Ils sont souvent utilisés dans les téléviseurs et moniteurs haut de gamme pour une meilleure qualité d’image, avec des noirs plus profonds et une large gamme de couleurs.

En cinq ans, le monde de la technologie a connu de nombreux bouleversements. Le Pro Display XDR 2 devrait moderniser l'écran Pro d'Apple. Les attentes incluent un écran 120 Hz, du Thunderbolt 5, une luminosité de pointe augmentée, une dalle mini-LED quantum dot et pourquoi pas un prix inférieur à 5 000 €.



Le Pro Display XDR 2 est attendu par la communauté professionnelle. La première version a été dévoilée en juin 2019 lors de la WWDC et mise en vente le 10 décembre 2019, soit il y a presque cinq ans. Avec un prix de départ de 5 384 € en France, il est destiné à une clientèle très spécifique. Apple en est conscient, et c'est pourquoi ils ont lancé le Studio Display en 2022, une version plus abordable que le Pro Display XDR. La sortie d'un Studio Display 2 est également attendue avec impatience.