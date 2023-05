Dell lance son écran UltraSharp 32 6K pour concurrencer le Pro Display XDR

L'UltraSharp 32 pouces U3224KB de Dell, le moniteur 6K annoncé en début d'année au CES 2023, est désormais en vente au prix de 3 199 $. C'est cher, mais c'est tout même 1 000 dollars de moins que le Pro Display XDR d'Apple, qui cible également les professionnels avec un écran 6K similaire.



Les prix en euros du Dell ne sont pas encore connus, mais le moniteur de Dell est doté d'une foule d'autres fonctionnalités, comme une webcam intégrée, des haut-parleurs et un commutateur KVM pour se connecter à deux ordinateurs simultanément. Dell a annoncé le prix de ce modèle à l'occasion du lancement d'un nouvel écran ultra-large incurvé de 38 pouces.

Dell dévoile le UltraSharp U3224KB 6K

Si Dell a joué avec les options supplémentaires, en revanche le moniteur est moins avancé sur certains points. Le plus important est probablement la luminosité. Si l'U3224KB est certifié DisplayHDR 600, soit une luminosité maximale de l'ordre de 600 nits, chez Apple on atteint les 1 600 nits. Il n'est pas non plus fait mention d'une technologie de gradation locale à matrice complète sur l'écran de Dell, mais seulement d'une dalle LG Display IPS Black.

Pour se rattraper, Dell a doté l'écran U3224KB d'une multitude de fonctionnalités afin d'en faire un accessoire de productivité tout-en-un. Il y a une webcam HDR 4K intégrée, deux haut-parleurs de 14 W, des micros d'annulation d'écho, une multitude de ports USB-C et USB-A, et un connecteur Thunderbolt 4 qui peut offrir jusqu'à 140 W de puissance à un ordinateur portable connecté. Il y a aussi la possibilité de connecter deux ordinateurs et de les contrôler tous les deux avec une seule souris et un seul clavier grâce à un KVM intégré, et le contenu des deux machines peut être affiché simultanément.



Certes, le résultat est un moniteur avec un cadre assez large et une fréquence de rafraîchissement de seulement 60 Hz (comme Apple). Mais si ses caractéristiques combinées répondent à vos besoins, le moniteur Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) constitue un argument de poids pour regrouper plusieurs accessoires PC en une seule unité. En fait, Apple a proposé la plupart des arguments du Dell dans le Studio Display, plus petit et moins cher l'an dernier.



Le Dell U3224KB sera bientôt en vente sur Amazon.

Un Dell UltraSharp U3824DW de 37,5 pouces

Parallèlement, Dell annonce également l'UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor (U3824DW), un écran de 37,5 pouces avec une résolution de 3840 x 1600. Il n'y a pas de webcam intégrée avec ce modèle, mais il offre tout de même un KVM intégré pour contrôler deux PC à la fois, et jusqu'à 90 W de charge pour un ordinateur portable connecté. Il sera disponible à la vente le 22 juin au prix de 1 529,99 $, ce qui est plus raisonnable.