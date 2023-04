Universal Control & Handoff bloquent sur les dernières versions macOS et iPadOS

Décidément, c'est la journée. Après l'app météo, c'est au tour des deux fonctions très pratiques Universal Control et Handoff de ne plus fonctionner chez plusieurs clients. Une liste de bugs qui devrait vite être effacée à l'occasion d'une nouvelle mise à jour qui sortira prochainement.

Universal Control & Handoff sont OFF

Si depuis l'installation de macOS Ventura 13.3 ou iPadOS 16.4 vous ne parvenez plus à vous servir de ces deux fonctionnalités, pas de panique, vous n'êtes pas seul. Sur l'espace assistance d'Apple, on retrouve une grande quantité de messages qui se plaignent tous de ce désagrément.



Visiblement, de nombreux utilisateurs n'arrivent plus à faire fonctionner leurs appareils entre eux. Certains disent même que le déverrouillage du Mac grâce à l'Apple Watch n'est plus en service lui aussi, bref un joli foutoir.

Un mardi 4 avril qui n'est pas de tout repos pour Apple qui doit déjà se dépêcher de régler le bug de la météo qui fait planter l'application chez la majorité des utilisateurs. Les températures ne s'affichent plus et l'application perd tout son sens.



Pour rappel, Universal Control permet de faire communiquer plusieurs appareils Apple ensemble. Il est donc possible de contrôler son iPad et son Mac avec le même clavier et la même souris ou le trackpad. Tant que tout est connecté sur le même réseau wifi et sur le même compte iCloud, la fonctionnalité doit s'activée par défaut. Handoff de son côté laisse le choix à l'utilisateur de commencer une action sur une plateforme et de la poursuivre sur une autre.



Logiquement, Apple devrait publier des mises à jour correctives d'ici la fin de la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. Tout devrait donc rapidement rentrer dans l'ordre, mais en attendant, il faut prendre son mal en patience.