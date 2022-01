Apple publie la bêta 2 de macOS Monterey 12.2

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

MacOS

Julien Russo

Réagir



Après une longue période d'inactivité à cause des fêtes de fin d'année, Apple reprend son programme de bêta en proposant la seconde bêta de sa future mise à jour macOS 12.2. Au programme quelques correctifs de bugs et probablement des nouveautés qu'on remarquera au fur et à mesure de l'utilisation après installation !

macOS 12.2 bêta 2

La bêta 2 de macOS 12.2 est à télécharger dès maintenant en OTA (over-the-air) pour les développeurs, mais aussi sur le site Web dédié aux développeurs de l'écosystème Apple.

Avec macOS 12.2, la firme de Cupertino ajoute des correctifs et une meilleure stabilité comparée à la version précédente.

Il est pour l'instant un peu trop tôt pour dévoiler les nouveautés de cette seconde bêta, Apple ne mentionne aucune information à ce sujet dans la description de la mise à jour (à notre plus grand regret).

Qu'apporte macOS 12.2 ?

(ce qui a été vu jusqu'à maintenant)

macOS 12.2 apporte quelques changements comme :

Le support du 120 Hz dans Safari sur les derniers MacBook Pro 2021, ce qui fluidifie énormément l’expérience de navigation sur internet.

Une application Apple Music entièrement native qui s’appuie sur AppKit. Le résultat est que le service est nettement plus rapide et agréable à utiliser.

Et si Universal Control arrivait avec macOS 12.2 ?

Il est fort probable qu'Apple propose la fonctionnalité Universal Control dans les bêtas à venir de macOS 12.2. Pour rappel, c'est une fonction annoncée dans macOS Monterey, mais qui a tellement de retard qu'on commence à perdre espoir.

Universal Control permet par exemple un contrôle de votre Mac depuis votre iPad, le tout sans toucher votre Magic Mouse ou votre Magic Keyboard. Vous pouvez aussi transférer des documents d'un appareil à l'autre en seulement quelques secondes sans avoir besoin de passer par AirDrop !