Apple retire le langage Python 2 de macOS 12.3

Apple ne fournira plus automatiquement Python 2.7 avec macOS 12.3, selon les notes de publication des développeurs de la prochaine mise à jour logicielle. Python version 2 n'est officiellement plus pris en charge depuis le 1er janvier 2020 et ne bénéficie plus de corrections de bugs, de correctifs de sécurité ou d'autres changements.

Adieu Python 2, bonjour Python 3

Apple indique que les développeurs doivent utiliser un langage de programmation alternatif à la place, comme Python 3 qui est la dernière version majeure d'après www.python.org, mais il convient de noter que Python 3 n'est pas non plus préinstallé sur macOS. Les développeurs peuvent exécuter /usr/bin/python3 dans Terminal, mais la société invite les utilisateurs à installer les outils de développement Xcode, qui incluent Python 3.

Apple a averti que les futures versions de macOS n'incluraient pas Python 2.7 dans les notes de version pour développeurs de macOS Catalina en 2019. À l'époque, Apple a déclaré que Python 2.7 était inclus dans macOS pour la compatibilité avec les logiciels hérités. À priori, ces logiciels historiques ne font plus partie du paquet.



Si vous avez besoin de Python 2 pour une application que vous développez, voici le conseil d'Apple :

Si votre logiciel dépend de langages de script, il est recommandé de regrouper le moteur d'exécution dans l'application.



Qui est concerné parmi vous ?