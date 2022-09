Apple a discrètement publié iOS 15.7 et macOS 12.6 RC

Apple continue d'enchaîner les versions de test en proposant ce soir la bêta finale d'iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5 et de macOS 12.4. Comme d'habitude, les nouveaux firmwares sont...

Si lorsqu'une mise à jour débarque du côté d'Apple, nous sommes tous concentrés sur les nouveautés, c'est en réalité la partie sécurité qui est la plus importante afin de garder nos...

Après une publication d'iOS 15.5 et d'iPadOS 15.5 il y a deux jours, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir un nouveau programme de bêta avec cette fois-ci iOS 15.6, iPadOS...

Après la mise en ligne de la première bêta d'iOS 15.6 et iPadOS 15.6 il y a deux semaines, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir l'accès à la seconde bêta d'iOS 15.6,...

Nous en sommes déjà à la bêta 3. Il ne s'agit pas d'iOS 16, mais bien d'iOS 15.6 et de ses congénères. Après la bêta 1 le 18 mai, puis la bêta 2 le 31, voilà donc la troisième version...

Apple a diffusé ce soir les versions Release Candidate des prochaines mises à jour d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics inscrits au programme, le nouveau...

Apple concentre ses efforts sur les prochaines versions majeures. iOS 16 a un nouvel écran de verrouillage, iPadOS 16 et macOS Ventura apportent de nouvelles capacités multitâches avec Stage Manager, watchOS 9 réorganise les cadrans, tandis que tvOS 16 a été presque oublié par Apple.

Portant le numéro de build "19H12", la première et dernière bêta d'iOS 15.7 n'est disponible que pour les développeurs, sans savoir véritablement ce qui change par rapport à iOS 15.6 . Apple explique simplement que la mise à jour fournit des mises à jour de sécurité. La version précédente était déjà une petite mise à niveau.

Après la fin de l'événement "Far out", Apple a discrètement lancé iOS 15.7 Release Candidate auprès des développeurs. Pour l'instant, Apple ne fournit pas les notes de mise à jour de ce firmware. Cela pourrait être la dernière version pour les appareils qui ne passeront pas à iOS 16 , comme l'iPhone SE 2016, l'iPhone 6S ou l'iPhone 7.

