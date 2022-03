Apple publie la mise à jour macOS Monterey 12.3.1 et watchOS 8.5.1

Il y a 1 heure

MacOS

Julien Russo

Qu'est-ce qu'on apprécie les soirées où Apple propose de nouvelles mises à jour qui apportent une meilleure performance, autonomie et stabilité ! Après avoir sorti un nouveau firmware pour l'iPhone et l'iPad, Apple s'occupe maintenant de l'Apple Watch et des Mac. Retrouvez dès à présent watchOS 8.5.1 et macOS Monterey 12.3.1 en téléchargement !

Des mises à jour sont disponibles

Apple publie ce soir à toutes les Apple Watch compatibles avec watchOS 8, une version corrective numérotée en 8.5.1, sans surprise cette version a pour objectif de supprimer les différents bugs et instabilités qu'ont pu connaître de nombreux utilisateurs depuis la disponibilité de watchOS 8.5 !



Dans les détails de watchOS 8.5.1, Apple mentionne des améliorations globales dans le système ainsi que des correctifs liés à la sécurité. Malheureusement, le géant californien n'entre pas dans les détails pour expliquer ce qui est modifié.

Comment télécharger la mise à jour watchOS 8.5.1 ?

Rendez-vous dans l'application "Watch" de votre iPhone, puis allez dans "Général" et "Mise à jour de logiciel". À cet endroit, vous aurez la proposition pour télécharger et installer watchOS 8.5.1, attention il est indispensable que votre Apple Watch soit sur son chargeur et à portée d'un iPhone connecté à un réseau Wi-Fi.

Apple propose également...

macOS 12.3.1

Les utilisateurs de Mac éligibles à Monterey peuvent télécharger tout de suite la mise à jour corrective macOS 12.3.1, ils pourront obtenir une meilleure stabilité et plusieurs correctifs visant à améliorer la sécurité de leur Mac.

Apple indique corriger les problèmes suivants :

L'écran externe USB-C ou Thunderbolt ne s'allume pas lorsqu'il est connecté à Mac mini (2018) comme deuxième écran.

Les périphériques Bluetooth, tels que les manettes de jeu, peuvent se déconnecter de votre Mac après la lecture audio de certains écouteurs Beats.

Comment télécharger la mise à jour macOS 12.3.1 ?

Rendez-vous dans le menu de la pomme qui se trouve dans le coin supérieur gauche de votre écran. Allez après dans "Préférences Système", puis accédez à "Mise à jour de logiciels", à cet endroit, vous aurez la possibilité de télécharger et installer la dernière mise à jour corrective.