OpenAI lance une application dédiée Codex pour macOS

En pleine tempête concurrentielle, OpenAI vient de sortir une nouvelle application autonome pour macOS appelée Codex, présentée comme l’interface ultime pour construire et gérer des agents IA dans le développement logiciel. Cette app rejoint la gamme croissante d’outils macOS d’OpenAI, aux côtés de l’application desktop ChatGPT et du navigateur Atlas. Elle est censée venir tenir tête à Claude d'Anthropic, le roi chez les développeurs.

Découvrez Codex sur Mac

L’application Codex agit comme un véritable « centre de commandement » pour le codage par agent. En clair, elle permet aux développeurs de tout bord d’exécuter plusieurs agents IA en parallèle sur différentes tâches et projets, de gérer des workflows de longue durée et de conserver un contexte fluide sans interruption. Vous avez là une équipe dédiée que vous n'avez qu'à "nourrir" avec vos besoins, elle se charge de tout faire pour vous.

Voici les fonctionnalités principales de Codex :

Gestion multi-agents : Les agents fonctionnent dans des threads séparés organisés par projet, ce qui permet de passer facilement d’une tâche à l’autre tout en préservant entièrement le contexte.

: Les agents fonctionnent dans des threads séparés organisés par projet, ce qui permet de passer facilement d’une tâche à l’autre tout en préservant entièrement le contexte. Revue et collaboration : Examinez directement dans les threads les modifications générées par l’agent, commentez les diffs, et ouvrez-les dans votre éditeur préféré pour les ajuster manuellement.

: Examinez directement dans les threads les modifications générées par l’agent, commentez les diffs, et ouvrez-les dans votre éditeur préféré pour les ajuster manuellement. Support des worktrees : Plusieurs agents peuvent travailler simultanément sur le même dépôt sans conflit, chacun utilisant une copie isolée du code. Explorez différentes approches en toute sécurité, puis récupérez les changements localement ou laissez les agents avancer sans toucher à votre état Git local.

: Plusieurs agents peuvent travailler simultanément sur le même dépôt sans conflit, chacun utilisant une copie isolée du code. Explorez différentes approches en toute sécurité, puis récupérez les changements localement ou laissez les agents avancer sans toucher à votre état Git local. Intégration fluide : L’application synchronise votre historique de sessions et vos configurations depuis le CLI Codex et les extensions d’IDE, pour reprendre immédiatement vos projets existants. De quoi s'adapter à toutes les préférences, en ligne de commande ou par interface graphique.

: L’application synchronise votre historique de sessions et vos configurations depuis le CLI Codex et les extensions d’IDE, pour reprendre immédiatement vos projets existants. De quoi s'adapter à toutes les préférences, en ligne de commande ou par interface graphique. Automations : Configurez des tâches planifiées en arrière-plan combinant des instructions personnalisées avec des compétences optionnelles. Les automations terminées arrivent dans une file d’attente de revue pour une reprise facile.

Pour célébrer le lancement, OpenAI élargit temporairement l’accès :

Codex est désormais disponible pour les utilisateurs ChatGPT Free et Go (pendant une durée limitée).

Les limites de taux sont doublées pour tous les utilisateurs Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu sur l’application, le CLI, l’extension IDE et les environnements cloud.

L’application est actuellement disponible uniquement sur macOS (le support Windows arrive prochainement) et nécessite, évidemment, un compte ChatGPT compatible.

Téléchargez l’application Codex pour macOS directement sur le site d’OpenAI : openai.com/codex, ainsi que l'article de démarrage sur le blog officiel : Introducing the Codex app.



Qui a déjà utilisé Codex ou ClaudeCode ?

