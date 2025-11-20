Google Chrome prépare enfin des onglets verticaux

Les onglets verticaux représentent l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Chrome depuis des années. Google semble enfin prêt à combler ce retard face à ses concurrents, avec l'apparition d'une première implémentation dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur destinée aux développeurs.

Une fonction attendue qui prend forme

L'option "Afficher les onglets sur le côté" fait son apparition via un simple clic droit sur la barre d'onglets. Une fois activée, tous les onglets ouverts migrent vers un panneau latéral situé à gauche de la fenêtre, offrant une vue verticale de l'ensemble. Cette disposition permet notamment de mieux exploiter les écrans larges modernes et facilite la gestion d'un grand nombre d'onglets simultanés.

Le bouton de recherche d'onglet trouve sa place en haut du panneau, tandis que le bouton d'ouverture de nouveaux onglets s'installe en bas à gauche. Les groupes d'onglets, déjà présents dans Chrome, s'intègrent également à cette nouvelle interface. Un simple retour en arrière reste possible grâce à l'option "Afficher les onglets en haut", accessible par clic droit dans la zone verticale.

Image Windows Central

Un développement encore très précoce

Malgré ces avancées, la fonctionnalité demeure inaccessible pour la majorité des utilisateurs. Même après installation de la dernière version de Chrome Canary, l'option n'apparaît pas systématiquement et aucun flag expérimental ne permet de la forcer. Cette phase de test très limitée laisse présager un délai de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant une intégration dans la version stable du navigateur.

Cette prudence contraste avec la rapidité d'adoption d'autres navigateurs comme Edge (depuis 2021), Firefox, Brave ou Vivaldi qui proposent cette disposition depuis longtemps. Pour les utilisateurs d'appareils Apple, Safari reste fidèle à son approche horizontale classique, bien que des extensions tierces permettent d'obtenir un résultat similaire sur macOS.



