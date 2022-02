Vivaldi 5.1 permet de naviguer facilement entre les onglets sur Mac

Il y a 1 heure

Applications Mac

Alban Martin

Réagir



Vivaldi pour Mac a reçu aujourd'hui une mise à jour 5.1 qui apporte de nouvelles fonctionnalités au navigateur web hautement personnalisable, notamment un moyen pratique de gérer plusieurs onglets en utilisant le défilement horizontal. Une idée ingénieuse qui arrive quelques mois après la version optimisée pour les Mac M1.

Nouvelle mise à jour pour Vivaldi sur Mac

La plupart des navigateurs modernes gèrent généralement les onglets multiples en les réduisant en segments de plus en plus petits pour les faire tenir à l'écran, mais cela peut rapidement donner une impression d'encombrement et rendre plus difficile l'identification de chaque site ouvert.



Afin d'éviter cette situation, la version 5.1 de Vivaldi apporte une nouvelle fonctionnalité d'onglets défilables qui permet aux utilisateurs de faire défiler la rangée d'onglets horizontalement pour révéler davantage d'onglets en pleine largeur.

Pour naviguer horizontalement dans les onglets, il suffit de cliquer-glisser avec le curseur ou d'utiliser les flèches situées à gauche et à droite des onglets. Une autre façon d'afficher les onglets consiste à cliquer longuement sur les flèches pour obtenir une liste complète de tous les onglets ouverts.

La fonction de défilement horizontal peut également être combinée avec l'option existante de Vivaldi, les piles d'onglets à deux niveaux, permettant aux utilisateurs de faire défiler deux rangées d'onglets groupés et de profiter des aperçus pour une gestion exhaustive des onglets.

En plus des onglets défilables, cette version du navigateur apporte également une nouvelle liste de lecture intégrée, un nouveau référentiel pour la lecture hors ligne qui maintient l'état lu/non lu de chaque article, sans qu'il soit nécessaire de se connecter à un service.



Par ailleurs, Vivaldi a également ajouté un panneau de paramètres rapides sur la page de démarrage, permettant un accès plus rapide à la gamme complète d'options personnalisables de la page de démarrage, y compris des éléments comme les images d'arrière-plan, les favoris, les numéros abrégés et les paramètres du champ de recherche.



Le navigateur Vivaldi 5.1 est disponible gratuitement au téléchargement. Il comprend une protection intégrée contre le suivi, des outils d'onglets, une fonction de traduction, la prise en charge des extensions Chrome et bien plus encore.