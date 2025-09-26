Obtenez Microsoft Office 2021 à vie sur Mac pour 49,99€ pendant les French Days 2025 !

Dans un monde dominé par les abonnements, il est rare de tomber sur une application ou une suite logicielle que l’on peut utiliser à vie avec un simple paiement unique. Heureusement, Microsoft propose une licence à vie pour sa célèbre suite bureautique, et c’est exactement ce que vous pouvez obtenir.

Pendant les French Days 2025 sur Godeal24, les utilisateurs Mac peuvent sécuriser une licence à vie de Microsoft Office 2021 Home & Business pour Mac pour seulement 49,99€ (au lieu de 249€). Microsoft Office 2021 pour Mac inclut toutes les applications essentielles : Word pour la rédaction de documents, Excel pour des tableurs puissants, PowerPoint pour des présentations captivantes, Outlook pour la gestion des e-mails, Teams pour une collaboration fluide et OneNote pour garder vos idées bien organisées.

Les utilisateurs Windows ne sont pas oubliés : une licence à vie de Microsoft Office 2021 Professional pour Windows est proposée à seulement 31,25€ dans le cadre de cette vente spéciale. Contrairement à Microsoft 365, qui impose un abonnement annuel, cette licence vous permet de télécharger la suite et de l’utiliser à vie.

Après l’achat, vous recevrez immédiatement un lien de téléchargement ainsi qu’une clé d’activation. Aucun coupon n’est nécessaire, mais attention : cette offre peut prendre fin à tout moment.

Obtenez les meilleures offres pour MS Office pour MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € !

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Jusqu’à -50 % sur d’autres logiciels Microsoft (Code promo "MAC50")

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24, partenaire reconnu pour sa fiabilité, propose des licences Microsoft 100 % authentiques, une livraison numérique instantanée, une note TrustPilot "Excellente" de 98 % et un support client 24/7 à l'adresse service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.