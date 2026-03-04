🔥 Officiel : Apple casse les prix avec le MacBook Neo A18 Pro à 699 €

Apple a officialisé ce mercredi 4 mars 2026 le MacBook Neo lors d'un événement spécial à New York. L'annonce est frappante : pour la première fois de son histoire, la marque propose un Mac neuf à moins de 700 euros en France, comme nous l'avions prédit ! Ce n'est pas un compromis déguisé ; c'est un vrai MacBook avec de l'aluminium, une puce Apple silicon et macOS Tahoe. Un positionnement tarifaire inédit qui va séduire des millions de nouveaux utilisateurs.

Un vrai Mac, presque sans limite

Le MacBook Neo ne cherche pas à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Apple a clairement conçu cette machine pour être abordable sans sacrifier l'essentiel : la qualité de fabrication, l'écran et les performances quotidiennes restent au rendez-vous.

Le châssis est en aluminium, avec des coins arrondis caractéristiques de la patte Apple. La machine pèse seulement 1,2 kg, ce qui en fait une compagne de route idéale pour les étudiants, les nomades ou quiconque cherche un ordinateur léger sans se ruiner. Chose notable : Apple propose quatre coloris (rose poudré, indigo, silver et un jaune agrume) qui s'étendent jusqu'au clavier (non rétroéclairé), dans des teintes plus claires. Le MacBook Neo est ainsi le Mac le plus coloré jamais commercialisé.

L'écran de 13 pouces adopte la technologie Liquid Retina avec une résolution de 2408 x 1506 pixels, 500 nits de luminosité et le support du milliard de couleurs. Pas de notch, contrairement aux MacBook Air et Pro. Un revêtement antireflet complète l'ensemble pour un confort visuel dans toutes les conditions.

L'A18 Pro dans un Mac : une première historique

La vraie surprise technique du MacBook Neo, c'est sa puce. Apple a choisi l'A18 Pro (la même que celle embarquée dans l'iPhone 16 Pro) pour faire tourner ce Mac. C'est une première dans l'histoire de la marque : jamais une puce conçue pour iPhone n'avait directement atterri dans un ordinateur portable. Cela illustre à quel point l'architecture ARM d'Apple est devenue polyvalente, et jusqu'où la performance par watt de ces puces peut s'étirer.

Concrètement, Apple annonce des performances jusqu'à 50 % supérieures à celles d'un PC équipé d'un Intel Core Ultra 5 pour les tâches courantes, et jusqu'à 3 x plus rapide pour les traitements d'IA locale, comme les outils de retouche photo dans Adobe Photoshop ou les fonctions gomme magique de l'app Photos. Pour les tâches de retouche graphique en général, l'écart serait de 2x.

Le Neural Engine 16 cœurs gère les fonctionnalités Apple Intelligence directement sur l'appareil (résumé de textes, traduction en direct, Les Outils d'Écriture — sans passer par le cloud, ce qui préserve la confidentialité des données). macOS Tahoe intègre tout cela nativement, y compris en français.

La machine est également totalement fanless : aucun ventilateur, aucun bruit. Pour un usage quotidien, bureautique ou créatif léger, c'est un avantage non négligeable.

699 € : un tournant dans la gamme Mac

Jusqu'ici, le Mac d'entrée de gamme le plus accessible était le Mac mini, mais il fallait y ajouter un écran et des périphériques. Côté portables, le plancher se situait autour de 1 099 € avec le MacBook Air M4, désormais remplacé par le MacBook Air M5 à 1 199€.

Le MacBook Neo change radicalement la donne. À 699 € pour le modèle 256 Go (sans Touch ID) et 599 € pour les étudiants, il s'adresse à une audience que Apple n'avait jamais vraiment réussi à atteindre avec ses portables : les primo-accédants, les lycéens, les étudiants, ou simplement ceux qui refusaient de débourser plus de 1 000 € pour un ordinateur. Attendez-vous à voir les amphis et autres Starbucks remplis de MacBook Neo à la rentrée.



Il existe deux versions du MacBook Neo : l'une à 256 Go sans Touch ID (699 €) et l'autres à 512 Go avec Touch ID à 799 €, autrement dit une belle option supérieure. Comme d'habitude, Apple applique une stratégie d'upsell qui pousse à acheter la version la plus chère mais, cette fois-ci, on la trouve vraiment plus intéressante surtout compte tenu des prix de la mémoire.

La comparaison avec le MacBook Air M5 est éclairante : là où le Neo propose 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Air démarre à 16 Go et 512 Go pour un tarif environ 70% plus élevé. Le Neo ne prétend pas remplacer le Air — il cible un segment différent, avec des compromis assumés (connectique réduite, RAM non extensible, pas de MagSafe) mais des fondamentaux solides. Pour utiliser Word, Canva ou ChatGPT il n'y a pas besoin de plus.

À noter aussi l'engagement environnemental : Apple présente le MacBook Neo comme son Mac le moins carboné à ce jour, avec 60% de matériaux recyclés dont 90% d'aluminium recyclé, et 100% de cobalt recyclé dans la batterie. Tant dans les caractéristiques techniques que dans la fabrication, Apple fait du recyclage.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui sur apple.com, avec une disponibilité en boutique à partir du 11 mars 2026. Le MacBook Neo démarre à 699 € (599€ pour les étudiants) et le modèle à 512 Go avec Touch ID est également disponible, à 100 euros de pus.

Caractéristiques principales