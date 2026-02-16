A quand un écran 120 Hz sur les MacBook Air et iPad Air ?

Si vous êtes un vrai Apple Addict, vous savez que nous allons bientôt fêter les 10 ans du premier écran 120 Hz ProMotion, lui qui a été introduit sur l’iPad Pro de 2017 - une fonctionnalité qui a révolutionné la fluidité et la réactivité. Pourtant, la marque américaine continue de réserver majoritairement cette technologie à ses gammes Pro haut de gamme, alors même que le reste de l’industrie a largement évolué. À date, seuls les iPhone Pro, iPhone 17 standard, iPad Pro et MacBook Pro y ont droit. Même les chers écran Studio et XDR Pro Display sont cantonnés au 60 Hz.

Une exception récente

Récemment, Apple a pris une excellente décision en intégrant le 120 Hz ProMotion aux iPhone 17 de base en 2025, quatre ans après son apparition sur l’iPhone 13 Pro. Ce choix a démocratisé le défilement plus fluide, les animations plus naturelles et une sensation globale de réactivité sur une plus large partie de la gamme. De quoi élire le 17 comme le meilleur rapport qualité prix.



Beaucoup affirment que l’utilisateur « moyen » ne remarque pas le 120 Hz tant qu’on ne le lui fait pas remarquer. Même si c’est partiellement vrai, la différence est réelle : les appareils paraissent plus rapides, le scroll est d’une douceur exemplaire et les interactions gagnent en réactivité, comme avec l’option 120 Hz de Safari, même si l’acheteur ne sait pas toujours expliquer pourquoi. Pour des produits qui ne se positionnent pas comme des options budget, rester bloqué à 60 Hz commence à sembler dépassé.

Les appareils milieu de gamme d’Apple méritent mieux que le minimum syndical

L’iPad Air actuel (avec puce de la série M, comme les récents M3 ou les futurs M4) démarre autour de 669 € pour le modèle 11 pouces et 799 € pour le 13 pouces. L’iPad Pro débute à 999 € (11 pouces) et 1 199 € (13 pouces), soit un écart de 400 €. C’est conséquent : très peu de gens comparent réellement les deux gammes. Si quelqu’un a besoin des exclusivités Pro (écran Tandem OLED, appareils photo avancés, dernières optimisations Apple Silicon), il choisira directement le Pro. Mais pour la grande majorité des acheteurs qui choisissent en fonction de leur budget, un écran 120 Hz ne les ferait pas basculer pour 400 € supplémentaires. Il rendrait simplement l’Air plus moderne et compétitif.

La même logique s’applique au MacBook Air. À 1099 € (ou prix similaire pour les modèles récents M4 et bientôt M5), ce n’est clairement pas un ordinateur d’entrée de gamme. Le MacBook Pro démarre bien plus haut (souvent 1 799 € et plus), donc un saut de 700 € ou plus uniquement pour le 120 Hz n’est réaliste pour presque personne. Sur le marché PC, de nombreux ordinateurs portables Windows à 999 € intègrent désormais du 120 Hz (voire plus) en standard. Apple ne devrait pas fixer la barre plus bas simplement parce que ses clients fidèles changent rarement d’écosystème.



Une certaine segmentation des fonctionnalités est logique pour inciter à la montée en gamme, mais après presque dix ans de production d’écrans LCD 120 Hz (et une adoption massive ailleurs), réserver cette technologie aux seuls modèles Pro sur les appareils milieu de gamme ressemble de plus en plus à du verrouillage inutile - surtout quand le surcoût réel est probablement modeste.



Les vrais produits d’entrée de gamme, comme l’iPad de base ou le futur MacBook « budget » dont on parle, peuvent conserver le 60 Hz ; c’est cohérent avec leur positionnement tarifaire. Mais pour l’iPad Air M4 et le MacBook Air M5 - des machines milieu de gamme solides, premium et achetées par des millions de personnes -, l’ajout du 120 Hz ProMotion (ou au minimum d’un panneau fixe 120 Hz) élèverait considérablement l’expérience sans pour autant cannibaliser l’attrait des modèles Pro.



Apple a toujours excellé dans ces « petites choses » qui font une grande différence dans l’expérience utilisateur. La réactivité de l’écran en fait partie, et il est temps d’arrêter de lésiner sur ce point pour les acheteurs milieu de gamme. L’iPhone 17 a prouvé qu’Apple pouvait démocratiser ProMotion sans drame - place maintenant à l’iPad Air et au MacBook Air pour bénéficier du même traitement.