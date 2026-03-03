Studio Display XDR : 120 Hz accessible dès le Mac M2 Pro et l’iPad Pro M5

Avec le Studio Display XDR, Apple promet une expérience haut de gamme, notamment grâce à une dalle capable d’afficher en 120 Hz. Mais derrière cette fiche technique séduisante, certaines conditions matérielles strictes s’appliquent. Voici ce qu’il faut vraiment savoir avant de passer commande pour profiter pleinement de ses performances.

Studio Display XDR : qui peut vraiment exploiter la dalle 120 Hz ?

Apple a présenté aujourd’hui deux nouveaux Studio Display, dont le Studio Display XDR. Derrière l’annonce soignée, quelques précisions s’imposent pour éviter les mauvaises surprises au moment de passer commande.

Première chose à savoir : ces écrans sont exclusivement conçus pour les Mac équipés d’une puce Apple Silicon. Les Mac Intel sont donc hors jeu, sans exception. C’est une décision cohérente avec la trajectoire d’Apple depuis 2020, mais elle exclut de fait une part non négligeable du parc installé encore en circulation.

Deuxième point, plus subtil : le Studio Display XDR embarque bien une dalle capable d’afficher en 120 Hz. Mais cette fréquence de rafraîchissement n’est pas accessible à tous les Mac compatibles. Pour en bénéficier, il faut disposer d’au minimum une puce M4 ou d'une M2 Pro / M3 Pro. Les machines équipées de puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 ou M3 sont bridées à 60 Hz. Le moniteur fonctionne, toutes les autres fonctionnalités sont bien disponibles, mais le 120 Hz reste hors de portée.



Liste des Mac compatibles 120 Hz sur le Studio Display XDR :

M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra

M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra

M4, M4 Pro et M4 Max

M5, M5 Pro et M5 Max

La situation est identique du côté des iPad. Parmi les modèles compatibles, seul l’iPad Pro avec puce M5 peut exploiter le 120 Hz natif du Studio Display XDR. Tous les autres iPad de la liste, y compris les générations précédentes d’iPad Pro et les iPad Air M2, M3 et M4, sont cantonnés à 60 Hz.



En résumé, pour profiter du Studio Display XDR dans ses meilleures conditions, il faut un Mac ou un iPad de toute dernière génération. L’écran reste une option solide pour qui possède déjà du matériel récent, mais les utilisateurs en transition ou sur des machines de milieu de gamme n’auront pas accès à la totalité de ce que l’écran peut offrir. Rappelons tout de même que le Studio Display XDR démarre à 3 499 € et ne concerne pas réellement le "grand public".