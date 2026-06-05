Notre avis sur les Nexode Air 65W et MagFlow Air Ultra Slim d'Ugreen

Nous en parlions le mois dernier, les derniers accessoires Ugreen pour les produits Apple sont déjà passés entre nos mains, notamment le Nexode Air 65W ainsi que la MagFlow Air Ultra Slim 5000 mAh. Des solutions de charge compactes pour iPhone, iPad, AirPods ou MacBook.



Vous trouverez dans ce test la liste des caractéristiques techniques, mon avis après utilisation, les prix et une comparaison directe avec les accessoires officiels Apple.

1. uGreen Nexode Air 65W : un chargeur minuscule mais puissant

Caractéristiques principales du Nexode Air 65 W :

Puissance maximale : 65W via un port USB-C unique (PD 3.0, PPS, QC, etc.).

Technologie GaN (nitrure de gallium) pour une efficacité élevée et une chauffe minimale.

Design ultra-compact : environ 33 × 31 × 40 mm, poids de seulement ~73 g (plus petit qu’un boîtier AirPods).

Prise pliable pour le transport.

Finition premium (acrylique mat frosté) disponible en plusieurs couleurs (gris, bleu, etc.).

Câble USB-C tressé de 1,5 m inclus.

Tension universelle 100-240V, parfait pour les voyages.

Il charge un MacBook Air à environ 55 % en 30 minutes et supporte sans problème un MacBook Pro 13/14 pouces (même s’il n’atteint pas les 96-140W des gros modèles, il suffit largement pour une charge rapide ou un usage mixte).

Prix : 55 € sur Amazon (en promotion au lieu de 69 €).

Mon avis après test du chargeur

Hyper compact, quasiment trois fois plus petit que le chargeur 70W d’Apple. Il se glisse partout, même dans une petite poche de sac. La qualité de finition est exemplaire : matériaux solides, aucun jeu, aspect premium. Le câble tressé fourni est de bonne qualité et long. En utilisation, il reste frais même en charge prolongée. Parfait pour le quotidien ou les voyages. Un vrai « pocket rocket ». Le seul bémol, il ne propose qu'un port là où d'autres (plus grands) en affichent deux ou trois.

2. uGreen MagFlow Air Ultra Slim 5000 : batterie MagSafe ultra-fine et polyvalente

Caractéristiques principales de la MagFlow Air Ultra Slim :

Capacité : 5000 mAh (environ 19,6 Wh).

Charge sans fil Qi2 15W avec aimantation MagSafe ultra-forte.

Port USB-C : entrée/sortie jusqu’à 20W (charge filaire rapide).

Design ultra-fin : seulement 8,6 mm d’épaisseur, poids ~127 g.

Compatible iPhone (y compris iPhone Air) et autres smartphones MagSafe/Qi2.

Augmente l’autonomie d’un iPhone Air d’environ 80 %.

Finition premium, câble USB-C inclus.

L'iPhone Air est passé de 20 à 60 % de batterie en moins de 30 minutes, avec la batterie sans fil. Avec le câble branché au secteur, cela ne demande plus que 23 minutes environ.

Prix : 42 € sur Amazon (en promotion au lieu de 49 €).

Mon avis après test de la batterie

Légère, fine et élégante, elle se glisse facilement derrière un iPhone sans alourdir la poche. L’aimantation est très forte et stable. La charge Qi2 15W est efficace et rapide pour une batterie de cette taille, avec une légère chauffe qui est tout à fait normale (même uGreen le mentionne sur l'étiquette sur le produit). Elle fait aussi office de chargeur filaire 20W (pour aller plus vite et poser confortablement son iPhone au bureau ou à la maison). Qualité de construction au top, encore une fois. Idéale pour prolonger la journée sans encombrement.

Comparaison avec les produits Apple

Produit Prix uGreen (approx.) Prix Apple équivalent Avantages uGreen Nexode Air 65W 55 € Chargeur 70W USB-C : 65 € 3x plus compact, câble inclus, multi-couleurs, moins cher MagFlow Air 5000 42 € MagSafe Battery (iPhone Air) : 109 € Plus fine/légère, Qi2 15W + filaire 20W, capacité supérieure, beaucoup moins cher

Conclusion

Les deux produits uGreen offrent une qualité de finition et des performances équivalentes (voire supérieures en compacité) aux accessoires Apple, mais à un prix nettement inférieur (souvent moitié moins). Vous gagnez en portabilité sans sacrifier la puissance ni la fiabilité. uGreen inclut même les câbles, ce qu’Apple facture souvent en plus. Si vous cherchez des accessoires Apple-like sans le prix de la pomme, ces deux nouveautés de la gamme Air sont d’excellents choix. Ils ont en tout cas été adopté à la rédaction.

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