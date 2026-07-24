Trépied magnétique UGREEN pour iPhone : l’accessoire indispensable pour vos vacances !

Avec l’été et les vacances, les possesseurs d’iPhone cherchent des solutions pratiques pour immortaliser leurs souvenirs sans effort et en toute sécurité. Le trépied magnétique UGREEN en aluminium répond parfaitement à ce besoin : un accessoire compact, robuste et polyvalent qui transforme votre iPhone en outil de création ultra-maniable, que ce soit pour des photos stables en randonnée, des appels vidéo en famille ou du vlog en bord de mer.

Des qualités premium qui font la différence

Fabriqué en alliage d’aluminium de haute qualité, ce support allie légèreté et solidité pour un poids de seulement 118 grammes. Le système magnétique MagSafe (ou compatible) assure une fixation ultra-rapide et sécurisée (20 aimants de type N52), tandis que le design pliable le rend ultra-compact pour le glisser dans un sac à dos ou une poche. Il offre une rotation 360° et des réglages multi-angles grâce à un mécanisme à double axe précis et fluide.



Les patins en silicone protègent votre iPhone des rayures, et sa construction premium lui confère une stabilité remarquable même sur des surfaces irrégulières. Le combo parfait à un prix tout à fait raisonnable !

Des cas d’usage parfaits pour les vacances

Que vous filmiez un coucher de soleil sur la plage, fassiez un appel visio depuis votre terrasse, ou réalisiez des time-lapses en montagne, ce support s’adapte à toutes les situations. Il se pose sur une table, se fixe sur un trépied classique (filetage 1/4", soit 6,35 mm), ou s’utilise en mode selfie stick improvisé. Idéal pour les influenceurs en herbe, les familles qui veulent des souvenirs nets, ou tout simplement pour suivre une recette en cuisine sans toucher l’écran. Sa compatibilité large (iPhone 12 à iPhone 17 et la plupart des smartphones) en fait un compagnon universel.

Envie de passer des vacances plus créatives et sereines ?

Le support UGREEN est actuellement disponible sur Amazon à 22,99 € (peut varier selon les promotions). Un investissement malin qui durera des années et qui transformera votre iPhone en véritable studio de poche.

Lien : UGREEN sur Amazon.

Ne tardez pas pour l'avoir avant de partir, sachant que la livraison Prime est incluse. C'est aussi une très bonne idée cadeau.