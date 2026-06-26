Le retour de la rumeur sur une « iRing » chez Apple

Selon le leaker Kosutami, Apple serait activement en train de développer son propre anneau intelligent, souvent surnommé « iRing ». Cette information intervient alors que les anneaux connectés, menés par l’Oura Ring, rencontrent un succès croissant.

Un projet ancien qui refait surface

Apple explore l’idée d’un accessoire au doigt depuis plusieurs années. De nombreux brevets déposés par la firme évoquent un dispositif capable de mesurer différents biomarqueurs (fréquence cardiaque, saturation en oxygène, température, activité, sommeil, etc.). L’objectif serait de proposer une alternative plus discrète à l’Apple Watch, qui reste imposante pour certains utilisateurs.



Le leaker Kosutami, connu pour avoir révélé des informations fiables sur les produits Apple, affirme sur X que le projet aurait repris de la vigueur récemment, notamment en raison du succès commercial de l’Oura Ring 5, vendu à partir de 429 €.

Ce que pourrait proposer l’iRing / Apple Ring

Si le projet se concrétise, l’iRing pourrait offrir :

Un suivi avancé du sommeil, de la récupération et du stress

Une intégration très poussée avec l’écosystème Apple (Santé, Apple Watch, iPhone)

Un design minimaliste et premium

Une autonomie importante (probablement plusieurs jours)

Il entrerait directement en concurrence avec l’Oura Ring (leader du marché) et le Samsung Galaxy Ring.

Un positionnement stratégique

Apple a toujours été prudente avec les nouveaux wearables. Après l’Apple Watch (2015) et les AirPods (2016), un anneau intelligent représenterait une troisième catégorie de produit portée. Il permettrait à Apple de cibler les utilisateurs qui ne veulent pas porter une montre au quotidien, tout en collectant encore plus de données santé.Aucune date de sortie n’a filtré pour le moment. Si le projet est confirmé, on pourrait imaginer une annonce en 2027 ou 2028.



L’arrivée potentielle d’un iRing montre qu’Apple surveille attentivement le marché des wearables discrets. Avec sa maîtrise du hardware, du software et de la santé (via HealthKit), un tel produit pourrait rapidement devenir une référence si Apple parvient à le rendre suffisamment précis et autonome.