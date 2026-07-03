AirPods avec caméras : une nouvelle rumeur refroidit les attentes

Une simple publication contenant un seul mot a suffi à relancer les spéculations autour des futurs AirPods équipés de caméras. Entre rumeurs contradictoires et absence de confirmation officielle d'Apple, le projet reste plus incertain que jamais.

AirPods avec caméras ? Un simple mot suffit à relancer (et refroidir) la rumeur

Un mot. C'est tout ce qu'il aura fallu pour semer le doute sur l'avenir des AirPods équipés de caméras. Le leaker Kosutami, déjà à l'origine d'informations sur ce projet en février dernier, a republié son message de juin évoquant un dossier "clos" en y ajoutant un unique terme : "suspendu".



Aucun détail, aucune source citée, aucune explication. C'est pourtant sur ce genre de signal minimaliste que se construit une bonne partie de l'actualité Apple non officielle, et il convient de le rappeler avant de s'emballer.



L'idée elle-même n'est pas nouvelle. Théorisée dès 2024 par l'analyste Ming-Chi Kuo, elle imaginait de minuscules capteurs logés dans les tiges des AirPods Pro, orientés vers l'avant une fois les écouteurs en place. L'utilisateur pourrait alors solliciter Siri AI pour identifier un objet ou une scène, la caméra capturant une image ou une vidéo analysée ensuite par Visual Intelligence.

Plus troublant, ce nouveau message contredit une enquête de Bloomberg publiée fin juin, qui plaçait le produit en phase de test avancée. Le média évoquait certes une sortie peu probable pour 2026, mais un développement bien engagé pour fin 202è et donc loin d'une suspension.



Difficile donc de trancher. Si la suspension se confirmait, plusieurs pistes existeraient : la pénurie mondiale de puces qui pousse Apple à prioriser d'autres gammes, ou la question toujours non résolue de la vie privée, aucun indicateur lumineux n'ayant été confirmé pour signaler un enregistrement en cours.



Il faut aussi relativiser la fiabilité de la source. Kosutami est une source sérieuse mais son historique de prédictions reste mince, avec notamment des informations erronées sur l'Apple Watch par le passé.

En clair, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le projet est réellement enterré. Ni confirmation d'Apple, ni recoupement d'autres sources fiables : juste un mot, posté sans plus de contexte, à prendre comme ce qu'il est vraiment, une rumeur parmi tant d'autres.