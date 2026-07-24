Apple remplace l'Allemagne par la Chine pour les batteries des AirPods

Apple a mis fin à son partenariat avec le fabricant allemand Varta pour les batteries des AirPods. Ce changement de fournisseur a contribué à la chute de cette entreprise historique, qui vient de déposer le bilan. Une décision qui illustre l'impact des choix d'Apple sur toute son industrie.

Derrière la mini-pile de vos AirPods, un géant allemand vient de s'effondrer

Il y a des faillites qui passent inaperçues et d'autres qui racontent, à elles seules, l'histoire d'une industrie entière. Celle de Varta appartient à la seconde catégorie. Le fabricant allemand de batteries, fondé en 1887 et connu de plusieurs générations d'Européens, a déposé le bilan ce vendredi auprès du tribunal de Stuttgart. Derrière cette déroute financière se cache un nom que tout lecteur d'iPhoneSoft connaît bien : Apple.



Varta fournissait depuis des années les minuscules piles boutons rechargeables qui alimentent les AirPods, ces composants que personne ne voit jamais mais sans lesquels aucun écouteur sans fil ne fonctionnerait. Au printemps, Apple a mis fin à ce partenariat pour se tourner vers des fournisseurs chinois, une décision motivée non par la qualité, jugée équivalente voire supérieure chez Varta, mais par le prix. L'usine bavaroise de Nördlingen, qui emploie 350 personnes, doit fermer ses portes en octobre.

Ce qui frappe, c'est la brutalité du basculement. Une entreprise centenaire, plusieurs fois restructurée, rachetée en partie par Porsche, ne survit pas à la perte d'un seul client. Cela en dit long sur la dépendance extrême que crée un contrat avec Apple : être fournisseur de Cupertino, c'est accepter de faire reposer une part énorme de son activité sur une décision qui peut basculer du jour au lendemain, sans lien avec la qualité du travail fourni.



Pour les utilisateurs d'AirPods, l'épisode reste invisible au quotidien. Personne ne remarquera de différence à l'usage. Mais il rappelle une réalité moins confortable : chaque choix d'approvisionnement d'Apple, aussi discret soit-il, a des répercussions industrielles et humaines bien réelles, à des milliers de kilomètres du Genius Bar. La prochaine fois que vos AirPods tiendront leurs promesses d'autonomie, ce sera très probablement grâce à une pile venue de Chine, et non plus d'Allemagne.



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