L’Allemagne examine les changements d'Apple sur le suivi ATT

L’autorité allemande de la concurrence étudie les modifications proposées par Apple à son cadre de Transparence du suivi des apps (App Tracking Transparency, ATT) afin de résoudre les préoccupations persistantes en matière de concurrence déloyale, comme le rapporte Reuters. Ces changements portent principalement sur le libellé, la mise en forme et la présentation des demandes de consentement, sans supprimer les protections essentielles de la vie privée.

Apple est prête à faire des concessions

Les principaux ajustements comprennent :

L’introduction de demandes de consentement neutres et uniformes, tant pour les services d’Apple que pour les applications tierces, avec un texte, un ton et un design visuel identiques.

La simplification du processus d’obtention du consentement pour permettre aux développeurs d’obtenir plus facilement l’autorisation des utilisateurs pour le traitement des données à des fins publicitaires.

Le Bundeskartellamt (Office fédéral de lutte contre les cartels) recueille actuellement les avis des éditeurs, des annonceurs, des groupes médiatiques et d’autres parties prenantes afin d’évaluer si ces modifications répondent suffisamment aux plaintes selon lesquelles l’ATT restreint de manière injuste l’accès aux données utilisateurs pour le ciblage publicitaire.

Contexte du litige

L’enquête a débuté en 2022 à la suite de plaintes déposées par des groupes du secteur publicitaire. En février 2025, les autorités allemandes ont conclu de manière préliminaire qu’Apple avait abusé de sa position dominante en accordant un traitement préférentiel à ses propres services tout en rendant « considérablement plus difficile » pour les développeurs tiers la collecte de données pertinentes pour la publicité.



Plus tôt cette année, Apple avait averti que le lobbying intense mené en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays européens pourrait le contraindre à désactiver complètement l’ATT dans l’Union européenne - une mesure qu’il estime nuisible à la vie privée des consommateurs européens.

Qu’est-ce que la Transparence du suivi des apps (ATT) ?

Lancée en 2021 avec iOS 14.5, l’ATT oblige les applications à obtenir l’autorisation explicite de l’utilisateur avant d’accéder à l’identifiant publicitaire du dispositif (IDFA) pour suivre l’activité de l’utilisateur sur d’autres apps et sites web à des fins de publicité ciblée. Les utilisateurs peuvent également désactiver totalement le suivi. Cette fonctionnalité a été saluée pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur leurs données, mais vivement critiquée par les annonceurs et les entreprises dépendantes des données, qui y voient une réduction importante des données disponibles pour le ciblage.



Apple affirme vouloir conserver l’ATT en Europe et travaille avec les régulateurs pour trouver une solution qui maintienne de solides protections de la vie privée tout en répondant aux préoccupations concurrentielles. L’issue de l’examen allemand pourrait influencer des dossiers similaires dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment en Pologne le mois dernier.