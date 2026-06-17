Mise à jour firmware 8B41 pour AirPods Pro 2 / Pro 3 et 1B211 pour Beats Studio Buds

Apple vient de déployer une nouvelle version de firmware pour ses écouteurs phares. Les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 passent respectivement à la version 8B41 (contre 8B40 et 8B39 précédemment). Ainsi que les Beats Studio Buds avec un patch important.

Contenu de la mise à jour sur AirPods

Apple ne communique pas de détails précis sur les nouveautés de ses firmwares. Comme souvent, cette mise à jour se concentre principalement sur :

Corrections de bugs

Améliorations de performances et de stabilité

Mais Apple a également publié le firmware 1B211 pour les Beats Studio Buds (contre 1B204 auparavant).

Correction de vulnérabilité de sécurité sur Beats Studio Buds

Cette mise à jour est particulièrement importante pour les Beats Studio Buds. Elle corrige une faille Bluetooth qui permettait potentiellement à un attaquant à proximité d’écouter via le microphone des écouteurs.

La vulnérabilité expliquée par Apple ne concernait que les écouteurs non encore appairés et en mode recherche de connexion. Elle provenait d’un code open source. Apple a rapidement corrigé le problème.

Comment installer la mise à jour sur vos AirPods ?

Pour recevoir le nouveau firmware 8B41 sur AirPods Pro 2 ou AirPods Pro 3 :

Assurez-vous que vos AirPods sont à portée de votre iPhone, iPad ou Mac et connectés en Bluetooth. Connectez votre appareil Apple au Wi-Fi. Placez les AirPods dans leur boîtier de charge et branchez le boîtier sur une source d’alimentation. Laissez le boîtier fermé pendant au moins 30 minutes. Vérifiez ensuite la version du firmware dans les réglages (Bluetooth > Infos sur vos AirPods).

Si la mise à jour n’est pas installée, répétez l’opération.

Ces mises à jour silencieuses sont courantes chez Apple et contribuent à maintenir la sécurité et les performances de vos écouteurs au quotidien.