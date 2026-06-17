Une première promotion sur le casque AirPods Max 2 d'Apple

Apple a lancé les AirPods Max 2 en mars 2026, et la première promotion significative est déjà arrivée sur Amazon. À peine quelques mois après sa sortie au prix officiel de 579 €, ce casque circum-auriculaire haut de gamme s’affiche avec des remises attractives (autour de 529 € ou moins selon les coloris et les vendeurs sur Amazon.fr et les marketplaces européennes). C’est l’occasion idéale de passer au fleuron audio d’Apple sans attendre.

Tout d'horizon du AirPods Max 2

L'AirPods Max 2 excelle par sa réduction active du bruit exceptionnelle (jusqu’à 1,5× plus efficace que la génération précédente grâce à des algorithmes computationnels avancés), sa qualité audio Hi-Fi immersive avec basses puissantes, médiums et aigus naturels, et son confort premium pour des sessions d’écoute prolongées. Les écouteurs supra-auriculaires intègrent l’Audio Spatial personnalisé, une autonomie jusqu’à 20 heures avec ANC, et une intégration parfaite avec l’écosystème Apple. Design iconique en aluminium, finitions élégantes et étui Smart Case inclus : c’est le casque ultime pour les amateurs de son.

Les principales nouveautés par rapport aux AirPods Max 1

Le design reste fidèle à l’original, mais les améliorations sont nombreuses grâce à la puce H2 :

Réduction active du bruit jusqu’à 1,5× plus performante.

jusqu’à 1,5× plus performante. Traduction en direct en temps réel , Audio adaptatif, Isolation vocale, Sensibilisation aux conversations, Réduction des sons forts et Volume personnalisé.

, Audio adaptatif, Isolation vocale, Sensibilisation aux conversations, Réduction des sons forts et Volume personnalisé. Qualité audio nettement supérieure avec un nouvel amplificateur : basses plus constantes, meilleure localisation des instruments.

nettement supérieure avec un nouvel amplificateur : basses plus constantes, meilleure localisation des instruments. Mode Transparence encore plus naturel.

encore plus naturel. La couronne numérique sert désormais de déclencheur photo pour iPhone/iPad.

pour iPhone/iPad. Bluetooth 5.3 pour une connexion plus stable, charge USB-C et support de l’audio lossless 24 bits / 48 kHz via USB-C.

Autonomie de 20 heures en mode ANC.

Les coloris disponibles restent les mêmes : Minuit, Lumière stellaire, Orange, Mauve et Bleu.

Acheter au meilleur prix

L'excellent AirPods Max 2 est donc à prix canon sur Amazon :

Livraison rapide en Prime, retours faciles et fiabilité du vendeur puisque c'est Apple lui-même : c’est le moment de commander. Vérifiez les offres du jour directement sur Amazon.fr pour bénéficier de la meilleure remise et des stocks disponibles.

AirPods Max 1 à prix cassé

Si vous le trouvez trop cher, sachez que le premier modèle, version USB-C, est encore moins cher à 437 euros seulement sur Amazon.

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