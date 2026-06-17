AirPods Pro / Ultra avec caméras : sortie fin 2027 selon Bloomberg

Apple prépare des AirPods équipés de caméras qui devraient sortir fin 2027. Selon Bloomberg, ces nouveaux écouteurs, appelés Pro ou Ultra, seront lancés en même temps que les iPhone 20e anniversaire et la deuxième génération d’iPhone pliable.

Le premier wearable AI d’Apple

Ces AirPods haut de gamme marqueront une étape importante : ils seront le premier produit portable à intelligence artificielle d’Apple. Les caméras intégrées ne serviront pas à prendre des photos ou vidéos, mais à fournir du contexte à Siri sur l’environnement de l’utilisateur.

Fonctionnalités attendues :

Siri pourra identifier des objets et répondre à des questions sur ce que vous regardez

Rappels contextuels intelligents

Indications piétonnes améliorées et plus précises

Cette fonctionnalité étend le concept de Visual Intelligence (déjà présent sur iPhone) directement à vos oreilles, un complément des Apple glass attendues dans la même fenêtre de lancement.

Design et confidentialité

Les nouveaux AirPods ressembleront aux AirPods Pro 3 actuels, mais avec des caméras discrètement intégrées dans la tige. Un voyant lumineux s’allumera pour informer les personnes autour de vous lorsque les caméras sont actives et envoient des données à Siri AI (une mesure importante de transparence et de respect de la vie privée).

Pourquoi ce retard ?

Apple visait initialement une sortie en 2026, mais des défis liés au développement de l’IA et des modèles de vision par ordinateur ont repoussé le projet à fin 2027. Les trois appareils (AirPods Ultra, iPhone XX et iPhone Ultra 2) sont actuellement testés sous iOS 28, mais le calendrier reste susceptible d’évoluer.

Apple travaille également sur des lunettes intelligentes qui pourraient arriver dès fin 2026 ou début 2027, potentiellement en même temps que ces AirPods.

Cette annonce renforce la stratégie d’Apple autour de l’IA multimodale (voix + vision) et montre que l’entreprise mise sur un écosystème cohérent entre iPhone, AirPods et futurs wearables.

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