iPhone 20 Pro : Deux tailles en plus de l’iPhone Ultra 2 en 2027

Apple accélère le développement de ses iPhone 20e anniversaire, prévus pour 2027. Selon Bloomberg, ces modèles spéciaux marqueront les 20 ans de l’iPhone avec un design particulièrement premium. Attention, rien de vraiment nouveau par rapport aux dernières rumeurs.

Design révolutionnaire pour l’édition anniversaire

Comme vu précédemment, l’iPhone du 20e anniversaire disposeront d’un écran bord à bord avec du verre incurvé sur les quatre côtés, offrant un effet visuel presque sans bordures.

Apple préparera deux modèles de son iPhone XX / 20 :

Un modèle de 6,3 pouces (similaire à l’iPhone 18 Pro)

Un modèle de 6,9 pouces (similaire à l’iPhone 18 Pro Max)

Lancement simultané avec l’iPhone pliable Gen 2

Ces deux iPhone anniversaire, que l’on peut appeler iPhone XX Pro et iPhone XX Pro Max, seront lancés en même temps que la deuxième génération d’iPhone Ultra (pliable). Les trois appareils profiteront de la nouvelle puce A21 gravée en 2 nanomètres.

Apple travaille également sur un iPhone 19 classique qui utilisera une version différente (moins puissante) de la puce A21. Mais le nom donné par Bloomberg nous semble étrange.

Rappel sur la gamme iPhone 18 (2026)

iPhone 18 Pro & Pro Max : puce A20 Pro en 2 nm (première évolution majeure depuis plusieurs années)

iPhone 18 standard : reporté au printemps 2027 avec une puce A20 moins puissante (également en 2 nm)

Un anniversaire très attendu

Avec un design ultra-premium et une synchronisation avec l’iPhone pliable de seconde génération, Apple veut faire de 2027 une année historique. L’écran bord à bord incurvé pourrait représenter l’une des plus grandes évolutions de design depuis l’iPhone X en 2017.

Ces informations confirment la stratégie d’Apple de segmenter sa gamme avec des modèles Pro haut de gamme, un iPhone pliable et des éditions anniversaire exceptionnelles.

Quel modèle vous intéresse le plus pour 2027 : l’iPhone 20e anniversaire, l’iPhone pliable ou l’iPhone 19/20 classique ?