Apple teste un téléobjectif 200 mégapixels sur l’iPhone 19 / 20 de 2027

Apple serait en train d’évaluer un capteur photo de 200 mégapixels pour un futur iPhone, et celui-ci pourrait arriver plus tôt que prévu. Selon le leaker chinois Digital Chat Station (DCS), très suivi sur le réseau Weibo, la firme testerait activement un capteur 200 MP de taille 1/1.2", identique à celui qui équipera le futur Oppo Find X9 Ultra.

Un capteur plus grand pour limiter les problèmes de densité

Un tel composant serait une excellente nouvelle pour la qualité photo. Un capteur plus grand (1/1.2") permet de réduire la densité de pixels malgré les 200 millions de points, ce qui limite le bruit numérique et améliore les performances, notamment en basse lumière. À titre de comparaison, voici les capteurs des iPhone récents :

Capteur principal iPhone 17 / iPhone Air : 1/1.56" (48 mm²)

Capteur principal iPhone 17 Pro / Pro Max : 1/1.28" (71,5 mm²)

Capteur 200 MP envisagé par Apple : 1/1.2" (81 mm²)

Ce capteur serait destiné au téléobjectif périscopique, et non au capteur principal. Il offrirait un zoom de très haute résolution, avec la possibilité de recadrer fortement les images tout en conservant une excellente qualité, et de réaliser des tirages en grand format.

Un calendrier accéléré ?

En janvier 2026, Digital Chat Station avait indiqué qu’Apple discutait de capteurs 200 MP dans sa chaîne d’approvisionnement, mais qu’ils n’avaient pas encore atteint le stade des prototypes. Morgan Stanley anticipait alors une arrivée en 2028.



Selon les dernières informations de DCS, Apple aurait accéléré ses tests et ce capteur pourrait faire son apparition dès l’année prochaine, dans la gamme iPhone 19 ou iPhone XX (iPhone 20) si la firme saute encore le numéro 9 (comme avec l'iPhone X). Pour mémoire, le Samsung Galaxy S23 Ultra le proposait déjà à son époque...

Pourquoi Apple change de stratégie

Apple a longtemps résisté à la course aux mégapixels pour privilégier la qualité d’image, surtout en basse lumière. Après le passage à 48 MP sur les iPhone 14 Pro, puis sur toute la gamme, l’arrivée d’un 200 MP sur le téléobjectif semble être une évolution logique : elle permet d’améliorer considérablement le zoom sans compromettre les performances en conditions réelles.



Si cette rumeur se confirme, l’iPhone XX / 20 / 19 pourrait marquer un vrai saut en avant en photographie téléobjectif, rivalisant ou dépassant les meilleurs smartphones Android du moment.